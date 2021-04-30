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4/30の強弱材料

2021年4月30日 08:19

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記事提供元：フィスコ


*08:19JST 4/30
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29053.97、+62.08）
・NYダウは上昇（34060.36、+239.98）
・ナスダック総合指数は上昇（14082.55、+31.52）
・シカゴ日経225先物は上昇（29075、大阪比+25）
・1ドル108円90-00銭
・SOX指数は上昇（3202.50、+24.01）
・米原油先物は上昇（65.01、+1.15）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・VIX指数は上昇（17.61、+0.33）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・有効求人倍率（3月）
・失業率（3月）
・東京都区部消費者物価指数（CPI）（4月）
・鉱工業生産指数（3月）
・対外対内証券投資（先週）
・製造業PMI（4月）
・住宅着工件数（3月）
・消費動向調査（4月）
・東エレク<8035>、JT<2914>など決算発表
・中国製造業PMI（4月）
・独GDP速報値（1-3月）
・台湾GDP（1-3月）
・ユーロ圏GDP速報値（1-3月）
・ユーロ圏失業率（3月）
・米個人所得（3月）
・米個人消費支出（3月）
・米雇用コスト指数（1-3月）
・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（3月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（4月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（4月）
・台湾とベトナムは休場《ST》

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