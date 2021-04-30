

*08:19JST 4/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29053.97、+62.08）

・NYダウは上昇（34060.36、+239.98）

・ナスダック総合指数は上昇（14082.55、+31.52）

・シカゴ日経225先物は上昇（29075、大阪比+25）

・1ドル108円90-00銭

・SOX指数は上昇（3202.50、+24.01）

・米原油先物は上昇（65.01、+1.15）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・VIX指数は上昇（17.61、+0.33）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・有効求人倍率（3月）

・失業率（3月）

・東京都区部消費者物価指数（CPI）（4月）

・鉱工業生産指数（3月）

・対外対内証券投資（先週）

・製造業PMI（4月）

・住宅着工件数（3月）

・消費動向調査（4月）

・東エレク<8035>、JT<2914>など決算発表

・中国製造業PMI（4月）

・独GDP速報値（1-3月）

・台湾GDP（1-3月）

・ユーロ圏GDP速報値（1-3月）

・ユーロ圏失業率（3月）

・米個人所得（3月）

・米個人消費支出（3月）

・米雇用コスト指数（1-3月）

・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（3月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（4月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（4月）

・台湾とベトナムは休場《ST》