コスモスイニ　年初来高値更新、通期の営業利益予想を上方修正及び配当増額／新興市場スナップショット



*12:53JST <8844> コスモスイニ 468 +55

年初来高値更新。21年3月期の営業利益を従来予想の0.00億円（損益トントン）から23.00億円（前期実績60.10億円）に上方修正している。投資用不動産の販売が好調だったことに加え、オフィス内装工事の受注増加や販管費の削減を織り込んだ。併せて期末配当を従来予想の無配から7.00円（前期末実績8.00円）に増額修正している。これらを好感した買いが集まっている。《TY》