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出来高変化率ランキング（13時台）～東亜道、テリロジーなどがランクイン

2021年4月26日 13:51

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記事提供元：フィスコ


*13:51JST 出来高変化率ランキング（13時台）～東亜道、テリロジーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月26日　13:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7897> ホクシン　　　　　 　45639900 　4656740　 880.08% 6%
<3656>*KLab　　　　　 　2302900 　259980　 785.80% 3.45%
<6769> ザイン　　　　　　 　360600 　64940　 455.28% 11.82%
<6668> プラズマ　　　　　 　326800 　66440　 391.87% 11.48%
<3891> 高度紙　　　　　　 　1827400 　414360　 341.02% 16.99%
<3374> 内外テック　　　　 　116600 　28620　 307.41% 4.29%
<1882>*東亜道　　　　　　 　51200 　12840　 298.75% 4.22%
<8060> キヤノンMJ　　　 　495800 　132380　 274.53% 2.3%
<6030> アドベンチャー 　72700 　23440　 210.15% 5.26%
<1345>*上場Jリート　　　 　243900 　80760　 202.01% 0.24%
<3356>*テリロジー　　　　 　278200 　94980　 192.90% 5.2%
<1890> 東洋建　　　　　　 　867800 　318800　 172.21% 2.3%
<6166> 中村超硬　　　　　 　401500 　148540　 170.30% 5.93%
<5423> 東製鉄　　　　　　 　3210100 　1203980　 166.62% 15.2%
<4886> あすか製薬HD　　 　108000 　43120　 150.46% 4.08%
<3628> データHR　　　　 　21800 　8900　 144.94% 3.09%
<2413> エムスリー　　　　 　6053800 　2522520　 139.99% -5.68%
<3751> 日本アG　　　　　 　167500 　71500　 134.27% 3.93%
<3035> KTK　　　　　　 　633900 　277840　 128.15% -8.23%
<2351> ASJ　　　　　　 　94300 　43000　 119.30% 5.54%
<1595>*ＮＺＡＭ　Ｊリ 　302300 　141340　 113.88% 0.05%
<4591> リボミック　　　　 　368700 　174120　 111.75% -2.65%
<1541> 純プラ信　　　　　 　83934 　39649.4　 111.69% 2.95%
<1407> ウエストHD　　　 　651900 　316360　 106.06% 6.4%
<4582> シンバイオ　　　　 　4253500 　2170380　 95.98% 10.94%
<8358>*スルガ銀　　　　　 　4210000 　2148360　 95.96% 1.56%
<1976> 明星工業 　 　151900 　78020　 94.69% 0%
<2751> テンポスHD　　　 　66700 　34300　 94.46% 0.09%
<9543> 静岡ガス　　　　　 　154100 　80220　 92.10% 1.86%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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