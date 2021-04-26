関連記事
*13:51JST 出来高変化率ランキング（13時台）～東亜道、テリロジーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月26日 13:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7897> ホクシン 45639900 4656740 880.08% 6%
<3656>*KLab 2302900 259980 785.80% 3.45%
<6769> ザイン 360600 64940 455.28% 11.82%
<6668> プラズマ 326800 66440 391.87% 11.48%
<3891> 高度紙 1827400 414360 341.02% 16.99%
<3374> 内外テック 116600 28620 307.41% 4.29%
<1882>*東亜道 51200 12840 298.75% 4.22%
<8060> キヤノンMJ 495800 132380 274.53% 2.3%
<6030> アドベンチャー 72700 23440 210.15% 5.26%
<1345>*上場Jリート 243900 80760 202.01% 0.24%
<3356>*テリロジー 278200 94980 192.90% 5.2%
<1890> 東洋建 867800 318800 172.21% 2.3%
<6166> 中村超硬 401500 148540 170.30% 5.93%
<5423> 東製鉄 3210100 1203980 166.62% 15.2%
<4886> あすか製薬HD 108000 43120 150.46% 4.08%
<3628> データHR 21800 8900 144.94% 3.09%
<2413> エムスリー 6053800 2522520 139.99% -5.68%
<3751> 日本アG 167500 71500 134.27% 3.93%
<3035> KTK 633900 277840 128.15% -8.23%
<2351> ASJ 94300 43000 119.30% 5.54%
<1595>*ＮＺＡＭ Ｊリ 302300 141340 113.88% 0.05%
<4591> リボミック 368700 174120 111.75% -2.65%
<1541> 純プラ信 83934 39649.4 111.69% 2.95%
<1407> ウエストHD 651900 316360 106.06% 6.4%
<4582> シンバイオ 4253500 2170380 95.98% 10.94%
<8358>*スルガ銀 4210000 2148360 95.96% 1.56%
<1976> 明星工業 151900 78020 94.69% 0%
<2751> テンポスHD 66700 34300 94.46% 0.09%
<9543> 静岡ガス 154100 80220 92.10% 1.86%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- エムスリー 大幅続落、好決算発表も出尽くし感が先行へ 4/26 13:37
- 【M&A速報：2021/04/26（1）】パナソニック、米ソフトウェア大手のBlue Yonderを71億ドルで買収 4/26 12:48
- 品川リフラクトリーズ 2021年3月期通期連結業績予想および配当予想の修正 4/26 12:48
- 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反発、ソフトバンクGとアドバンテの2銘柄で約52円押し上げ 4/26 12:36
- 省電舎HDが一時ストップ高、「気候変動サミット」思惑材料に昨年11月の大相場を連想 4/26 12:29
広告
広告
広告