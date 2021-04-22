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記事提供元：フィスコ
*17:51JST USEN-NEXT HOLDINGS---ヒトサラ、「Instagram」と飲食予約で連携
USEN-NEXT HOLDINGS <9418>は21日、グループ会社のUSEN Mediaが、「Instagram」と連携し、Instagramからヒトサラ加盟店の予約を可能にするサービスを開始すると発表した。
Instagramのビジネスアカウントでは、アカウントに連携するパートナーを選択して「席を予約する」アクションボタンが設定できるようになっているが、このレストラン予約機能の国内パートナーに同社が加わり、ヒトサラに掲載している飲食店はInstagramから直接予約を受け付けることが可能になる。《ST》
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