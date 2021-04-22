

*08:16JST 4/22

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34137.31、+316.01）

・ナスダック総合指数は上昇（13950.22、+163.95）

・シカゴ日経225先物は上昇（28885、大阪比+345）

・1ドル108円00-10銭

・SOX指数は上昇（3207.25、+85.82）

・VIX指数は低下（17.50、-1.18）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28508.55、-591.83）

・米原油先物は下落（61.35、-1.32）

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・日銀営業毎旬報告（4月20日現在）

・ビジョナル、ステラファーマ、ネオマーケティングの3銘柄が新規上場

・月例経済報告（4月）

・日本電産<6594>など決算発表

・欧州中央銀行（ECB）定例理事会

・ラガルドECB総裁が記者会見

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米景気先行指数（3月）

・米中古住宅販売件数（3月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（4月）

・米バイデン大統領が気候サミット開催（23日まで）

・米インテルなど決算発表《ST》