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記事提供元：フィスコ
*08:16JST 4/22
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34137.31、+316.01）
・ナスダック総合指数は上昇（13950.22、+163.95）
・シカゴ日経225先物は上昇（28885、大阪比+345）
・1ドル108円00-10銭
・SOX指数は上昇（3207.25、+85.82）
・VIX指数は低下（17.50、-1.18）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28508.55、-591.83）
・米原油先物は下落（61.35、-1.32）
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・日銀営業毎旬報告（4月20日現在）
・ビジョナル、ステラファーマ、ネオマーケティングの3銘柄が新規上場
・月例経済報告（4月）
・日本電産<6594>など決算発表
・欧州中央銀行（ECB）定例理事会
・ラガルドECB総裁が記者会見
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米景気先行指数（3月）
・米中古住宅販売件数（3月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（4月）
・米バイデン大統領が気候サミット開催（23日まで）
・米インテルなど決算発表《ST》
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