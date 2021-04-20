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記事提供元：フィスコ
*01:26JST NY外為：ドル戻り鈍い、10年債利回りは1.6％割れで推移
NY外為市場でドルは戻りが鈍い展開となった。10年債利回りは1.59％と1.6％を下回る水準で推移。
ドル・円は108円01銭まで下落後も108円05-10銭で推移した。ユーロ・ドルは1.2030-35ドルで高止まり。ポンド・ドルは1.3906ドルから1.3993ドルまで上昇し、心理的節目となる1.4ドルも視野に入った。一目均衡表の雲も突破しており一段の上昇も予想される。《KY》
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