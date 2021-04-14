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【M&A速報：2021/04/14（2）】ノーリツ鋼機、オーディオデバイス開発の米JLab社を約350億円で買収

2021年4月14日 16:33

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記事提供元：フィスコ


*16:33JST 【M&A速報：2021/04/14（2）】ノーリツ鋼機、オーディオデバイス開発の米JLab社を約350億円で買収
■ノーリツ鋼機<7744>、パーソナルオーディオデバイス開発の米PEAG, LLC dba JLab Audio社を約350億円で買収

■SGホールディングス<9143>、保有する日立物流<9086>株式を一部売却　出資比率9.8％に

■日本創発グループ<7814>、デザインやDTP制作等のアド・クレールを株式交換により完全子会社化

■「コメダ珈琲店」展開のコメダHD<3543>、中期経営計画を発表

■シー・エス・ランバー<7808>、シー・エス・リアルエステートへのシー・エス・ホームの不動産販売事業の吸収分割を中止

■Gunosy<6047>、若者向けキャッシュレス決済サービス「slice」提供のインドGaragePreneurs社の強制転換条項付転換社債を取得

■プロトコーポレーション<4298>、総額20億円の「プロトベンチャーズ2号投資事業有限責任組合」を設立

■宇部興産<4208>と三菱マテリアル<5711>、セメント関連事業統合で新会社を設立

■IT人材求人サービス提供等のグルーヴス(grooves)、JICベンチャー・グロース・インベストメンツなどから資金調達を実施

■QRコード決済プラットフォーム「StarPay」提供のネットスターズ、米KKRなどから総額約66億円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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