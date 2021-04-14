関連記事
*16:33JST 【M&A速報：2021/04/14（2）】ノーリツ鋼機、オーディオデバイス開発の米JLab社を約350億円で買収
■ノーリツ鋼機<7744>、パーソナルオーディオデバイス開発の米PEAG, LLC dba JLab Audio社を約350億円で買収
■SGホールディングス<9143>、保有する日立物流<9086>株式を一部売却 出資比率9.8％に
■日本創発グループ<7814>、デザインやDTP制作等のアド・クレールを株式交換により完全子会社化
■「コメダ珈琲店」展開のコメダHD<3543>、中期経営計画を発表
■シー・エス・ランバー<7808>、シー・エス・リアルエステートへのシー・エス・ホームの不動産販売事業の吸収分割を中止
■Gunosy<6047>、若者向けキャッシュレス決済サービス「slice」提供のインドGaragePreneurs社の強制転換条項付転換社債を取得
■プロトコーポレーション<4298>、総額20億円の「プロトベンチャーズ2号投資事業有限責任組合」を設立
■宇部興産<4208>と三菱マテリアル<5711>、セメント関連事業統合で新会社を設立
■IT人材求人サービス提供等のグルーヴス(grooves)、JICベンチャー・グロース・インベストメンツなどから資金調達を実施
■QRコード決済プラットフォーム「StarPay」提供のネットスターズ、米KKRなどから総額約66億円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ネクスグループ 1Q減収も、ブランドリテールプラットフォーム事業の店舗事業とオンライン事業はほぼ計画通りに推移 4/14 16:28
- 富士フイルムHDが後場一段高、新型コロナウイルス治療薬への関与など材料視される 4/14 16:14
- ザイマックス・リート投資法人 21年2月期の営業収益は12.93億円、当期末日における稼働率は98.9% 4/14 16:14
- フィル・カンパニーが年初来の高値、上期の業績予想を大幅に増額修正し営業利益は従来予想の2.5倍に 4/14 16:14
- 新興市場銘柄ダイジェスト:BASEは年初来高値、川崎地質がストップ高 4/14 16:10
広告
広告
広告