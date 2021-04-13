関連記事
*13:48JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イメージワン、ヨシムラフードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月13日 13:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6776> 天昇電 2345300 96340 2334.40% 9.28%
<2462> ライク 352600 36740 859.72% 7.82%
<3773> AMI 587000 72140 713.70% 7.13%
<6613> M−QDレーザ 12692300 1582200 702.19% 20.32%
<6177> AppBank 6198300 1002600 518.22% 4.85%
<6489> 前沢工 760000 150380 405.39% 6.18%
<1419> タマホーム 1327000 301220 340.54% 11.08%
<6050> EG 365100 90280 304.41% 9.93%
<2667>*イメージワン 5023700 1334160 276.54% 14.46%
<8278> フジ 124500 33500 271.64% 8.18%
<9275> ナルミヤ 262400 70820 270.52% 9.64%
<6101> ツガミ 729000 204540 256.41% 6.37%
<2335> キューブシス 216600 62060 249.02% -0.67%
<8746>*第一商品 173000 50500 242.57% 0%
<3608> ＴＳＩ ＨＤ 1502800 467040 221.77% 11.11%
<3542> VEGA 473200 155880 203.57% 9.18%
<6997> 日ケミコン 568900 197660 187.82% -5.02%
<2884>*ヨシムラフード 150000 52640 184.95% 3.41%
<6145> NITTOKU 138000 49020 181.52% 4.33%
<4885>*J−室町ケミカル 220100 80980 171.80% 5.43%
<6070> キャリアリンク 1674100 617080 171.29% -5.6%
<3546> アレンザHD 372900 139120 168.04% 8.22%
<9878>*セキド 314500 118040 166.44% 8.04%
<8008> ４℃ ＨＤ 112400 43460 158.63% 2.32%
<5202> 板硝子 3378200 1326020 154.76% 6.3%
<8585> オリコ 15335700 6091160 151.77% -0.69%
<2484> 出前館 1199300 502100 138.86% -3.86%
<4274> 細谷火 174500 74300 134.86% -2.46%
<7899>*MICS化学 89700 39740 125.72% 3.33%
<7743>*シード 340000 151940 123.77% -3.81%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ジャフコG 大幅反発、中期的な高利益水準維持に期待として国内証券が格上げ 4/13 13:59
- ＡＬＢＥＲＴ 25日線を支持線に煮詰まり感が台頭 4/13 13:32
- 【M&A速報：2021/04/13（1）】フィンテック企業のキップ、シードラウンドで伊藤忠などから5億円の資金調達を実施 4/13 12:44
- 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反発、ファーストリテが1銘柄で約87円分押し上げ 4/13 12:34
- プロパスト 3Qは2ケタ増益、通期業績予想の上方修正を発表 4/13 12:22
広告
広告
広告