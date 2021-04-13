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出来高変化率ランキング（13時台）～イメージワン、ヨシムラフードなどがランクイン

2021年4月13日 13:48

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記事提供元：フィスコ


*13:48JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イメージワン、ヨシムラフードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月13日　13:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6776> 天昇電　　　　　　 　2345300 　96340　 2334.40% 9.28%
<2462> ライク　　　　　　 　352600 　36740　 859.72% 7.82%
<3773> AMI　　　　　　 　587000 　72140　 713.70% 7.13%
<6613> M−QDレーザ　　 　12692300 　1582200　 702.19% 20.32%
<6177> AppBank　　 　6198300 　1002600　 518.22% 4.85%
<6489> 前沢工　　　　　　 　760000 　150380　 405.39% 6.18%
<1419> タマホーム　　　　 　1327000 　301220　 340.54% 11.08%
<6050> EG　　　　　　　 　365100 　90280　 304.41% 9.93%
<2667>*イメージワン　　　 　5023700 　1334160　 276.54% 14.46%
<8278> フジ　　　　　　　 　124500 　33500　 271.64% 8.18%
<9275> ナルミヤ　　　　　 　262400 　70820　 270.52% 9.64%
<6101> ツガミ　　　　　　 　729000 　204540　 256.41% 6.37%
<2335> キューブシス　　　 　216600 　62060　 249.02% -0.67%
<8746>*第一商品　　　　　 　173000 　50500　 242.57% 0%
<3608> ＴＳＩ　ＨＤ 　1502800 　467040　 221.77% 11.11%
<3542> VEGA　　　　　 　473200 　155880　 203.57% 9.18%
<6997> 日ケミコン　　　　 　568900 　197660　 187.82% -5.02%
<2884>*ヨシムラフード　　 　150000 　52640　 184.95% 3.41%
<6145> NITTOKU　　 　138000 　49020　 181.52% 4.33%
<4885>*J−室町ケミカル　 　220100 　80980　 171.80% 5.43%
<6070> キャリアリンク　　 　1674100 　617080　 171.29% -5.6%
<3546> アレンザHD　　　 　372900 　139120　 168.04% 8.22%
<9878>*セキド　　　　　　 　314500 　118040　 166.44% 8.04%
<8008> ４℃　ＨＤ 　112400 　43460　 158.63% 2.32%
<5202> 板硝子　　　　　　 　3378200 　1326020　 154.76% 6.3%
<8585> オリコ　　　　　　 　15335700 　6091160　 151.77% -0.69%
<2484> 出前館　　　　　　 　1199300 　502100　 138.86% -3.86%
<4274> 細谷火　　　　　　 　174500 　74300　 134.86% -2.46%
<7899>*MICS化学　　　 　89700 　39740　 125.72% 3.33%
<7743>*シード　　　　　　 　340000 　151940　 123.77% -3.81%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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