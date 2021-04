ポーターのバッグ「タンカー」新色、日本の伝統色着想“アイアンブルー”のボストンやリュック

ポーター(PORTER)を代表するバッグシリーズ「タンカー(TANKER)」から、新色「アイアンブルー(IRON BLUE)」が登場。2021年4月16日(金)よりドーバー ストリート マーケット ギンザにて先行発売、その後4月23日(金)よりポーター フラッグシップストア 表参道などで発売される。

1983年に発表された「タンカー」は、アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発した、オリジナルの3層構造生地を採用。柔らかな感触と、裏面の鮮やかなレスキューオレンジが特徴だ。

そんな「タンカー」の新色は、日本の伝統色である「鉄紺」の深みのある色合いにした、「アイアンブルー」。上品で落ち着きのあるカラーは、幅広い場面で活躍してくれそうだ。

ボストンバッグやヘルメットバッグ、ウエストバッグなど、これまでの「タンカー」シリーズと同様、全50型を展開する。

また発売を記念し、国内外の主要都市を巡る「“We go, where you go” TANKER IRON BLUE ON THE ROAD」を開催。開催店舗では、アクセサリーのように首から掛けて鍵を携帯できる「アムレット」、複数枚のカードを収納できる「ATMパース」がセットになった「オフィサーキット(Officer Kit)」が限定発売されるので、気になる人は店頭に足を運んでみて。

【詳細】

タンカー アイアンブルー

発売日:2021年4月23日(金)

※4月16日(金)よりドーバー ストリート マーケット ギンザにて先行発売。

販売店舗:ポーター フラッグシップストア(表参道・大阪)、ポーター エクスチェンジ(渋谷・大阪)、吉田カバンオフィシャルオンラインストア(12:00~販売開始)

価格例:

・2WAY ボストンバッグ(L) 67,100円(税込)

・3WAY ブリーフケース 41,800円(税込)

・ウエストバッグ 20,350円(税込)

・2WAY ヘルメットバッグ 29,150円(税込)

・ラックサック 31,350円(税込)

・オフィサーキット 16,500円(税込)

※「“We go, where you go” TANKER IRON BLUE ON THE ROAD」の店舗のみで購入できる限定アイテム。

【問い合わせ先】

ポーター表参道

住所:東京都渋谷区神宮前5-6-8

TEL:03-5464-1766