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【M&A速報：2021/04/09（2）】東芝<6502>、CVCキャピタルの買収提案に取締役会議長がコメント

2021年4月9日 16:44

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記事提供元：フィスコ


*16:44JST 【M&A速報：2021/04/09（2）】東芝<6502>、CVCキャピタルの買収提案に取締役会議長がコメント
■東芝<6502>、CVCキャピタル・パートナーズの買収提案について取締役会議長がコメントを発表

■レミジェス・ベンチャーズ、2号ファンドの「Remiges BioPharma Fund II, LP」を設立　大鵬薬品工業など6社がLP出資

■とっとり地方創生ファンド2号、光イメージング技術・染色体工学技術を活用した研究ツール開発のジーピーシー研究所に出資

■名古屋銀行<8522>子会社の名古屋キャピタルパートナーズ、総額5億円の「めいぎんベンチャー1号ファンド」を設立

■JICベンチャー・グロース・インベストメンツ、資産運用アプリ「トラノコ」提供のTORANOTECに出資

■パン業界のDXを推進するパンフォーユー、シリーズAでKDDI Regional Initiatives Fund 1号から資金調達を実施

■三菱重工業<7011>、分散型グリーンアンモニア製造技術を持つ米スターファイアエナジー社に出資

■明治HD<2269>、米ベンチャーキャピタルBig Idea Venturesが組成した「New Protein Fund」に出資

■レスターHD<3156>、パルテック<7587>に対しTOBを実施　資本業務提携契約を締結　買付価格は1株680円

■霞ヶ関キャピタル<3498>、「ホテル京都木屋町」経営のメゾンドツーリズム京都を買収

■クオールHD<3034>、子会社で薬局・在宅介護事業経営のニチホスに追加出資し完全子会社化　ニプロ<8086>から株式取得

■識学<7049>、新生企業投資と共同でハンズオン支援ファンドの組成に向け基本合意

■パワーソリューションズ<4450>、日本創発グループ<7814>子会社でシステムエンジニアリングサービス事業のエグゼクションを買収

■ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、中期事業の方向性を発表

■ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、協働ロボット向け画像認識システム開発の米国Cambrian社と資本業務提携

■地域新聞社<2164>、フリーペーパー「地域新聞ショッパー」発行子会社ショッパー社の保険代理店業務を譲渡　同社は解散

■豊田通商<8015>、インドの医薬品卸SKITES PHARMA社に出資　医薬品流通の集約化・効率化を実現へ

■フリージア・マクロス<6343>、日邦産業<9913>へのTOB買付期間を4月23日までに延長　保全抗告の申し立てが名古屋高裁で棄却・却下されると判断した場合、TOB撤回

■サン電子<6736>のイスラエル子会社Cellebrite、米ナスダック上場のTWCと合併（De-SPAC）へ

■光通信<9435>グループ、幼児活動研究会<2152>に追加出資　出資比率20.37％に

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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