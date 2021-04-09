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ＡＩｉｎｓｉｄｅ　一時大幅反発、東海東京が「Outperform」、目標株価5万0600円でカバレッジ開始／新興市場スナップショット

2021年4月9日 13:45

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記事提供元：フィスコ


*13:45JST <4488> ＡＩｉｎｓｉｄｅ 36500 +1150
一時、大幅反発。東海東京調査センターがレーティング「Outperform」、目標株価5万0600円で新規にカバレッジを開始している。AI inside株の前日終値は3万5350円。東海東京は「ビジネス新常態に対応したサービス提供、DXの担い手へ」と評価した上で、21年3月期の予想を売上高47億円（会社予想は44.71億円）、営業利益20億円（同18.60億円）とした。22年3月期予想は売上高が前期比46.8％増の69億円、営業利益が51.0％増の31億円。ただ、買い一巡後は上げ幅を大きく縮小している。《TY》

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