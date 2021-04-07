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記事提供元：フィスコ
*16:39JST 【M&A速報：2021/04/07（2）】ダスキン<4665>、いちごHDグループからの宅配ピザ関連事業譲り受け中止
■「ミスタードーナツ」展開のダスキン<4665>、いちごHDグループからの宅配ピザ関連事業譲り受けを中止
■民放公式テレビポータル「ティーバー」運営のTVer、子会社TVer Technologies社からID・データ事業の一部を承継
■ナブテスコ<6268>、階段移動用リフト販売・レンタル事業を福祉機器・農業機器・物流機器メーカーのサンワに譲渡
■丸一鋼管<5463>、中期経営計画を発表
■3Dプリンターの工業的導入支援等の3D Printing Corporation、大陽日酸などから総額4億円の資金調達を実施
■サムライインキュベート、スタディ型動画レシピと食材キットが届く「シェフレピ」提供のefooに追加出資
■レアジョブ<6096>、タイのオンライン英会話事業者Globish社に追加出資
■サーラコーポレーション<2734>、動物用医薬品販売子会社のアスコとホクヤクを合併
■米KKR、アジア太平洋地域を対象とする150億ドルの「KKR Asian Fund IV」を設立
■新日本科学<2395>、実験動物の繁殖・飼育・検疫事業孫会社SNBL CHINAの持ち分を康龍化成(北京)新薬技術に譲渡
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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