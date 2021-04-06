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*12:27JST 【M&A速報：2021/04/06（1）】ニコン<7731>、米国の宇宙航空機部品受託加工会社Morf3D社を買収
■ニコン<7731>、米国の宇宙航空機部品受託加工会社Morf3D社を買収
■京都大学イノベーションキャピタル、 新規疼痛治療薬「ENDOPIN」など開発のBTB創薬研究センターに出資
■日揮HD<1963>、小型モジュール原子炉（SMR）の設計・調達・建設事業に進出 SMR開発の米ニュースケール社に出資
■猫を見守る次世代首輪「Catlog」開発のRABO、シリーズAラウンドで総額6億円の資金調達を実施
■「まごチャンネル」展開のチカク、朝日放送グループHD<9405>のCVCなどから5億円の資金調達を実施
■クラウドツール「Google Workspace」を活用した企業・教育現場向けDX支援のストリートスマート、ザイマックスから資金調達を実施
■「Firework」提供の動画スタートアップ米Loop Now Technologies社、日本市場に本格参入 住友商事<8053>のCVCなどが出資
■営業組織向けSaaS「セールスコア(SALESCORE)」提供のBuff、デライト・ベンチャーズなどから資金調達を実施
■阪大発ベンチャーでPOCT向け免疫センサデバイス開発のイムノセンス、総額1.3億円の資金調達実施を発表
■EC事業者向けSaaS事業等展開のアクローブ(ACROVE)、サイバーエージェント・キャピタルなどから資金調達を実施
■ビットワングループ<2338>の香港子会社、シンガポールKin Seng Hong社と医療・ヘルスケア事業で資本業務提携
■ソフトバンクグループ<9984>、ノルウェーのロボティクス企業オートストアに40％出資
■加藤産業<9869>、ベトナムの加工食品卸Song Ma Retail社を買収
■JR九州<9142>、「合同会社JR九州企業投資」を設立 ジェイ・ウィルグループと総額50億円の共同ファンドを運営
■ひろぎんキャピタルパートナーズ、半導体洗浄装置開発・製造・販売のジェイ・イー・ティ(JET)<6228>に出資
■イーグランド<3294>、民事再生手続きを申し立てたリフォーム事業展開のシマックスをスポンサーとして再生支援
■イオンフィナンシャルサービス<8570>のタイ子会社、現地企業2社と合弁会社を設立 ローン事業を開始へ
■東京電力HD<9501>と中部電力<9502>共同設立のe-Mobility Power、トヨタ自動車<7203>などから総額150億円の資金調達を実施
■日立物流<9086>グループ、海外連結子会社を統合
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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