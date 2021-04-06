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【M&A速報：2021/04/06（1）】ニコン<7731>、米国の宇宙航空機部品受託加工会社Morf3D社を買収

2021年4月6日 12:27

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記事提供元：フィスコ


*12:27JST 【M&A速報：2021/04/06（1）】ニコン<7731>、米国の宇宙航空機部品受託加工会社Morf3D社を買収
■ニコン<7731>、米国の宇宙航空機部品受託加工会社Morf3D社を買収

■京都大学イノベーションキャピタル、 新規疼痛治療薬「ENDOPIN」など開発のBTB創薬研究センターに出資

■日揮HD<1963>、小型モジュール原子炉（SMR）の設計・調達・建設事業に進出　SMR開発の米ニュースケール社に出資

■猫を見守る次世代首輪「Catlog」開発のRABO、シリーズAラウンドで総額6億円の資金調達を実施

■「まごチャンネル」展開のチカク、朝日放送グループHD<9405>のCVCなどから5億円の資金調達を実施

■クラウドツール「Google Workspace」を活用した企業・教育現場向けDX支援のストリートスマート、ザイマックスから資金調達を実施

■「Firework」提供の動画スタートアップ米Loop Now Technologies社、日本市場に本格参入　住友商事<8053>のCVCなどが出資

■営業組織向けSaaS「セールスコア(SALESCORE)」提供のBuff、デライト・ベンチャーズなどから資金調達を実施

■阪大発ベンチャーでPOCT向け免疫センサデバイス開発のイムノセンス、総額1.3億円の資金調達実施を発表

■EC事業者向けSaaS事業等展開のアクローブ(ACROVE)、サイバーエージェント・キャピタルなどから資金調達を実施

■ビットワングループ<2338>の香港子会社、シンガポールKin Seng Hong社と医療・ヘルスケア事業で資本業務提携

■ソフトバンクグループ<9984>、ノルウェーのロボティクス企業オートストアに40％出資

■加藤産業<9869>、ベトナムの加工食品卸Song Ma Retail社を買収

■JR九州<9142>、「合同会社JR九州企業投資」を設立　ジェイ・ウィルグループと総額50億円の共同ファンドを運営

■ひろぎんキャピタルパートナーズ、半導体洗浄装置開発・製造・販売のジェイ・イー・ティ(JET)<6228>に出資

■イーグランド<3294>、民事再生手続きを申し立てたリフォーム事業展開のシマックスをスポンサーとして再生支援

■イオンフィナンシャルサービス<8570>のタイ子会社、現地企業2社と合弁会社を設立　ローン事業を開始へ

■東京電力HD<9501>と中部電力<9502>共同設立のe-Mobility Power、トヨタ自動車<7203>などから総額150億円の資金調達を実施

■日立物流<9086>グループ、海外連結子会社を統合

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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  • 2021年シーズン カラーリングマシン（本田技研工業の発表資料より）
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