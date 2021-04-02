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Tホライゾン　急伸、工場経営マネジメントソリューションWebアプリ版の提供開始／新興市場スナップショット

2021年4月2日 12:55

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記事提供元：フィスコ


*12:55JST <6629> Tホライゾン 1299 +118
急伸。工場経営マネジメントソリューション「TABLET Communicator 材料管理」Webアプリ版の提供を開始したと発表している。製造現場のデジタル化に対応したファクトリーマネジメントソリューションのシリーズ第6弾で、材料管理に必要な入庫、出庫、返却、廃棄情報のデジタル化で先入先出を実現し、前工程を含めたデジタル化を可能にして工場のレベルアップを実現するという。《YN》

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