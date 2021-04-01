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大阪金見通し：上昇か、ドル相場上昇一服を受け値ごろ感からの買い優勢か

2021年4月1日 07:45

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記事提供元：フィスコ


*07:45JST 大阪金見通し：上昇か、ドル相場上昇一服を受け値ごろ感からの買い優勢か
大阪取引所金標準先物　22年2月限・夜間取引終値：6085円（前日日中取引終値↑75円）

・想定レンジ：上限6120円-下限6040円

1日の大阪取引所金標準先物（期先：22年2月限）は上昇しそうだ。前日の海外市場で、ドルの総合的な価値を示すドルインデックスが上昇一服となり、ドルの代替投資先とされる金に資金が向かいやすくなっている。また、金先物は昨日、一時3月12日以来の6000円割れとなり、値ごろ感からの買いも入りやすく、金先物はナイトセッションで上昇した。今日の金先物はこの流れを引き継ぎ、買い優勢の展開となりそうだ。《FA》

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