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【M&A速報：2021/03/30（2）】スマートバリュー、プロバスケチーム「西宮ストークス」運営会社の株式51％を取得

2021年3月30日 16:42

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記事提供元：フィスコ


*16:42JST 【M&A速報：2021/03/30（2）】スマートバリュー、プロバスケチーム「西宮ストークス」運営会社の株式51％を取得
■スマートバリュー<9417>、プロバスケチーム「西宮ストークス」運営のストークスの株式51％を取得

■東海東京FHD<8616>、丸八証券<8700>親会社であるエース証券へのTOBが成立

■ログリー<6579>、PR会社ビルコムとの合弁会社でBtoBコンテンツマーケティング支援のクロストレックスを完全子会社化

■ログリー<6579>、転職メディア「転職アンテナ」運営のmotoを買収

■不動産管理業界のIoTプラットフォーマーであるアクセルラボ、15億円の資金調達を実施

■京王電鉄<9008>、子会社でミヤコ新宿ビルの保有および管理事業の新線新宿開発合同会社を吸収合併

■音声認識のアドバンスト・メディア<3773>、建設現場への施工管理士の派遣を手がける子会社Rixioの全保有株式を譲渡

■大盛工業<1844>、港湾や河川の護岸・堤防・橋梁工事を手がける港シビルを買収

■オンライン難関資格予備校「アガルートアカデミー」など運営のアガルート、転職支援事業のエイパスを買収

■耐火物事業展開の日本ルツボ<5355>、塗装設備等製作販売会社の日本ピーシーエスを買収

■伊藤忠商事<8001>、植物油製造販売の仏Provence Huilesに追加出資し完全子会社化

■ダイキン工業<6367>、京都大学と包括連携協定　ヘルスケア、材料、エネルギー領域を中心に京大発ベンチャーとの提携推進など

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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