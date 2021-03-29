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野外音楽フェス「JAPAN JAM 2021」千葉・蘇我スポーツ公園で

2021年3月29日 19:01

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記事提供元：ファッションプレス

　野外音楽フェス「JAPAN JAM 2021」が、千葉・蘇我スポーツ公園にて、2021年5月2日(日)から5日(水・祝)までの4日間で開催される。

　2010年にスタートした「JAPAN JAM」は、ロッキング・オン・ジャパンが手掛ける2大ロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」「COUNTDOWN JAPAN」に次ぐ、“第3のロックフェス”。前回開催した2019年には3日間で54組のアーティストが出演し、11万人を超える来場者を記録した。

　そんな「JAPAN JAM」が2020年の中止を経て、2021年に復活。ステージ数、観客エリアの規模は前回開催時のまま、飲食エリアを拡大して、より快適な環境で新たなフェスを実施する。

【詳細】
JAPAN JAM 2021
開催日：2021年5月2日(日)・3日(月・祝)・4日(火・祝)・5日(水・祝)
時間：開場8:30、開演10:30、終演19:45(各日とも予定)

＜出演アーティスト＞
・5月2日(日)
[Alexandros]、androp、HY、Awesome City Club、感覚ピエロ、きゃりーぱみゅぱみゅ、キュウソネコカミ、go!go!vanillas、サンボマスター、女王蜂、東京スカパラダイスオーケストラ、Nulbarich、ビッケブランカ、フジファブリック、miwa、ヤバイTシャツ屋さん、yama、RAISE A SUILEN
・5月3日(月・祝)
indigo la end、打首獄門同好会、KANA-BOON、coldrain、SHE’S、四星球、sumika、10-FEET、TOTALFAT、BIGMAMA、Fear, and Loathing in Las Vegas、フレデリック、HEY-SMITH、THE BAWDIES、ポルカドットスティングレイ、マキシマム ザ ホルモン、夜の本気ダンス、ROTTENGRAFFTY
・5月4日(火・祝)
秋山黄色、ASIAN KUNG-FU GENERATION、THE ORAL CIGARETTES、OKAMOTO’S、KEYTALK、ゲスの極み乙女。、さユり、SUPER BEAVER、スキマスイッチ、SCANDAL、ストレイテナー、中島美嘉、ネクライトーキー、Novelbright、ハルカミライ、Base Ball Bear、緑黄色社会、WANDS
・5月5日(水・祝)
アイナ・ジ・エンド、UVERworld、おいしくるメロンパン、9mm Parabellum Bullet、Creepy Nuts、クリープハイプ、SILENT SIREN、Saucy Dog、Hump Back、BiSH、04 Limited Sazabys、BLUE ENCOUNT、PEDRO、Poppin’Party、マカロニえんぴつ、宮本浩次、優里、yonige
※五十音順。
※出演アーティストは変更になる場合あり。

＜チケット情報＞
第1次先行抽選受付期間：3月23日(火)12:00～3月29日(月)16:00
料金：1日券 11,000円(税込)、前2日券 20,000円(税込)、中2日券 20,000円(税込)、後2日券 20,000円(税込)、前3日券 27,500円(税込)、後3日券 27,500円(税込)、4日通し券 35,000円(税込)
※抽選申し込みは公式アプリ「Jフェス」より可能。
※6歳未満は保護者同伴の場合に限り入場無料。

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードマキシマム ザ ホルモン

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