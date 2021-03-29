

*15:12JST 東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ

証券業が下落率トップ。そのほか海運業、空運業、その他 金融業、銀行業なども下落。一方、小売業が上昇率トップ。そのほかゴム製品、機械、電気機器、化学工業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 小売業 ／ 1,506.6 ／ 1.28

2. ゴム製品 ／ 3,239.54 ／ 1.18

3. 機械 ／ 2,325.18 ／ 1.12

4. 電気機器 ／ 3,576.43 ／ 1.11

5. 化学工業 ／ 2,407.16 ／ 1.11

6. サービス業 ／ 2,881.33 ／ 1.01

7. 鉄鋼 ／ 428.15 ／ 1.00

8. 卸売業 ／ 1,854.96 ／ 0.95

9. 輸送用機器 ／ 3,089.24 ／ 0.80

10. 非鉄金属 ／ 1,088.39 ／ 0.78

11. ガラス・土石製品 ／ 1,227.6 ／ 0.76

12. 医薬品 ／ 3,406.92 ／ 0.59

13. 食料品 ／ 1,723.51 ／ 0.54

14. 不動産業 ／ 1,536.25 ／ 0.51

15. 建設業 ／ 1,232.07 ／ 0.48

16. その他製品 ／ 3,842.67 ／ 0.38

17. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,829.28 ／ 0.36

18. 金属製品 ／ 1,433.71 ／ 0.33

19. 陸運業 ／ 2,106.3 ／ 0.26

20. 繊維業 ／ 609.22 ／ 0.08

21. 石油・石炭製品 ／ 1,124.4 ／ -0.01

22. 保険業 ／ 1,022.91 ／ -0.01

23. 鉱業 ／ 230.75 ／ -0.07

24. パルプ・紙 ／ 593.08 ／ -0.15

25. 電力・ガス業 ／ 420.76 ／ -0.20

26. 情報・通信業 ／ 5,289.11 ／ -0.30

27. 精密機器 ／ 9,462.6 ／ -0.44

28. 水産・農林業 ／ 517.43 ／ -0.46

29. 銀行業 ／ 154.81 ／ -1.01

30. その他金融業 ／ 720.9 ／ -1.42

31. 空運業 ／ 200.11 ／ -2.06

32. 海運業 ／ 432.62 ／ -5.55

33. 証券業 ／ 408.62 ／ -8.79《FA》