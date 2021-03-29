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*15:12JST 東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ
証券業が下落率トップ。そのほか海運業、空運業、その他 金融業、銀行業なども下落。一方、小売業が上昇率トップ。そのほかゴム製品、機械、電気機器、化学工業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 小売業 ／ 1,506.6 ／ 1.28
2. ゴム製品 ／ 3,239.54 ／ 1.18
3. 機械 ／ 2,325.18 ／ 1.12
4. 電気機器 ／ 3,576.43 ／ 1.11
5. 化学工業 ／ 2,407.16 ／ 1.11
6. サービス業 ／ 2,881.33 ／ 1.01
7. 鉄鋼 ／ 428.15 ／ 1.00
8. 卸売業 ／ 1,854.96 ／ 0.95
9. 輸送用機器 ／ 3,089.24 ／ 0.80
10. 非鉄金属 ／ 1,088.39 ／ 0.78
11. ガラス・土石製品 ／ 1,227.6 ／ 0.76
12. 医薬品 ／ 3,406.92 ／ 0.59
13. 食料品 ／ 1,723.51 ／ 0.54
14. 不動産業 ／ 1,536.25 ／ 0.51
15. 建設業 ／ 1,232.07 ／ 0.48
16. その他製品 ／ 3,842.67 ／ 0.38
17. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,829.28 ／ 0.36
18. 金属製品 ／ 1,433.71 ／ 0.33
19. 陸運業 ／ 2,106.3 ／ 0.26
20. 繊維業 ／ 609.22 ／ 0.08
21. 石油・石炭製品 ／ 1,124.4 ／ -0.01
22. 保険業 ／ 1,022.91 ／ -0.01
23. 鉱業 ／ 230.75 ／ -0.07
24. パルプ・紙 ／ 593.08 ／ -0.15
25. 電力・ガス業 ／ 420.76 ／ -0.20
26. 情報・通信業 ／ 5,289.11 ／ -0.30
27. 精密機器 ／ 9,462.6 ／ -0.44
28. 水産・農林業 ／ 517.43 ／ -0.46
29. 銀行業 ／ 154.81 ／ -1.01
30. その他金融業 ／ 720.9 ／ -1.42
31. 空運業 ／ 200.11 ／ -2.06
32. 海運業 ／ 432.62 ／ -5.55
33. 証券業 ／ 408.62 ／ -8.79《FA》
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