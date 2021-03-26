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クラウドワクスなど／来週の買い需要

2021年3月26日 17:42

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記事提供元：フィスコ


[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <7872> ;エステールHD;711%;107300;0.10;705;1 <6826> ;本多通信;582%;173300;0.74;538;10 <9322> ;川西倉庫;411%;27100;0.08;1285;-12 <7504> ;高速;265%;99000;0.12;1594;25 <8160> ;木曽路;249%;298300;0.03;2531;32 <4801> ;セントラルSP;225%;91400;0.08;2645;15 <7421> ;カッパ・クリエ;208%;516900;0.04;1570;11 <3900> ;クラウドワクス;173%;30500;0.78;1743;39 <6340> ;渋谷工;154%;68800;0.35;3540;-40 <6073> ;アサンテ;149%;106500;0.29;1867;35 <9675> ;常磐興;138%;59400;0.06;1490;-12 <9633> ;テアトル;137%;48000;0.09;1330;14 <2924> ;イフジ産業;116%;7800;1.47;962;2 <8153> ;モスフード;112%;322400;0.08;3345;-20 <7601> ;ポプラ;105%;11800;3.08;349;-2 <4678> ;秀英;94%;27000;0.55;431;-2 <6634> ;ネクスＧ;91%;21700;11.90;200;2 <4462> ;石原ケミカル;90%;45100;0.18;2261;-3 <3197> ;すかいらーく;90%;445700;0.45;1717;11 <9994> ;やまや;83%;16500;0.04;2536;-3


[コメント]

クラウドワクスの信用倍率は1倍を下回る売り長の需給状況が慢性化している。現在の株価水準からはしばらく安値期日が続くため、買い方優位の需給が続こう。《FA》

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