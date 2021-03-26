関連記事
記事提供元：フィスコ
*02:15JST NY外為：ドル高値更新、米7年債入札低調
財務省は620億ドル規模の7年債入札を実施した。最高落札利回りは1.3％と過去6回入札平均の0.721％を大きく上回った。応札倍率は2.23倍と、過去6回入札平均の2.28倍を下回り需要は低調だった。外国中銀を含む間接入札落札比率も57.3％と、過去6回入札平均の58.3％を下回った。
前回の入札に続いて低調な結果を受けて米国債相場は反落。10年債利回りは1.59％から1.63％まで上昇した。ドル・円は109円10銭から102円23銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1816ドルから1.1762ドルまで下落し11月来の安値を更新した。ポンド・ドルは1.3710ドルから1.3734ドルへ強含んだ。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で 3/26 04:30
- NY外為：ドル高どまり、米7年債入札控え 3/26 01:20
- NY外為：南アランド下落、南ア中銀は政策金利据え置き決定 3/26 00:32
- NY外為：ドル堅調、クラリダFRB副議長は金利上昇抑制措置を示唆せず 3/25 23:54
- 米10-12月期GDP確定値/先週分新規失業保険申請件数、ドル続伸 3/25 21:59
広告
広告
広告