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NY外為：ドル高値更新、米7年債入札低調

2021年3月26日 02:15

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記事提供元：フィスコ


*02:15JST NY外為：ドル高値更新、米7年債入札低調
財務省は620億ドル規模の7年債入札を実施した。最高落札利回りは1.3％と過去6回入札平均の0.721％を大きく上回った。応札倍率は2.23倍と、過去6回入札平均の2.28倍を下回り需要は低調だった。外国中銀を含む間接入札落札比率も57.3％と、過去6回入札平均の58.3％を下回った。

前回の入札に続いて低調な結果を受けて米国債相場は反落。10年債利回りは1.59％から1.63％まで上昇した。ドル・円は109円10銭から102円23銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1816ドルから1.1762ドルまで下落し11月来の安値を更新した。ポンド・ドルは1.3710ドルから1.3734ドルへ強含んだ。《KY》

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