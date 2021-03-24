

*16:05JST 大阪金概況：下落、株安や米長期金利低下で下げ渋り推移

大阪取引所金標準先物 22年2月限・日中取引終値：6040円（前日日中取引終値↓37円）

・推移レンジ：高値6054円-安値6025円

24日の大阪取引所金標準先物（期先：22年2月限）は下落した。金の価格決定要因として注目されるドル相場は、ドルの総合的な価値を示すドルインデックスが底堅い動きとなり、ドルの代替投資先とされる金は売られやすい地合いとなった。ただ、株安や米長期金利の低下を受け、安全資産で、かつ金利のつかない資産である金を見直す動きもあり、今日の金先物は午前に安値をつけた後はやや下げ渋って推移した。《FA》