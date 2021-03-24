

*08:11JST 3/24

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28995.92、-178.23）

・NYダウは下落（32423.15、-308.05）

・ナスダック総合指数は下落（13227.70、-149.85）

・シカゴ日経225先物は下落（28680、大阪比-130）

・1ドル108円60-70銭

・SOX指数は下落（2994.21、-83.34）

・VIX指数は上昇（20.30、+1.42）

・米原油先物は下落（57.76、-3.80）

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・日銀金融政策決定会合議事要旨（1月20、21日分）

・企業向けサービス価格指数（2月）

・製造業PMI（3月）

・Sharing Innovationsが新規上場

・シキノハイテックが新規上場

・英消費者物価指数（CPI）（2月）

・独製造業PMI（3月）

・ユーロ圏製造業PMI（3月）

・米耐久財受注（2月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（3月）

・米パウエルFRB議長とイエレン財務長官が上院銀行委員会の公聴会で証言《ST》