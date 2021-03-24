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記事提供元：フィスコ
*08:11JST 3/24
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28995.92、-178.23）
・NYダウは下落（32423.15、-308.05）
・ナスダック総合指数は下落（13227.70、-149.85）
・シカゴ日経225先物は下落（28680、大阪比-130）
・1ドル108円60-70銭
・SOX指数は下落（2994.21、-83.34）
・VIX指数は上昇（20.30、+1.42）
・米原油先物は下落（57.76、-3.80）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・日銀金融政策決定会合議事要旨（1月20、21日分）
・企業向けサービス価格指数（2月）
・製造業PMI（3月）
・Sharing Innovationsが新規上場
・シキノハイテックが新規上場
・英消費者物価指数（CPI）（2月）
・独製造業PMI（3月）
・ユーロ圏製造業PMI（3月）
・米耐久財受注（2月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（3月）
・米パウエルFRB議長とイエレン財務長官が上院銀行委員会の公聴会で証言《ST》
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