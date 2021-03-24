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今日の注目スケジュール：ユーロ圏製造業PMI、米耐久財受注、米製造業PMIなど

2021年3月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏製造業PMI、米耐久財受注、米製造業PMIなど
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(1月20・21日分)
08:50　企業向けサービス価格指数(2月)　-0.4％　-0.5％
09:30　製造業PMI(3月)　　51.4
09:30　サービス業PMI(3月)　　46.3
09:30　総合PMI(3月)　　48.2


Sharing Innovationsが東証マザーズに新規上場(公開価格:2850円)

シキノハイテックが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:390円)


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(2月)　　-6.26億NZドル
16:00　英・CPI(2月)　0.8％　0.7％
16:05　タイ・中央銀行が政策金利発表　0.50％　0.50％
17:00　南ア・消費者物価指数(2月)　3.0％　3.2％
17:30　独・製造業PMI(3月)　60.5　60.7
17:30　独・サービス業PMI(3月)　46.9　45.7
17:30　独・総合PMI(3月)　　51.1
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(3月)　57.5　57.9
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月)　45.5　45.7
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(3月)　48.0　48.8
18:30　英・製造業PMI(3月)　55.0　55.1
18:30　英・サービス業PMI(3月)　50.0　49.5
18:30　英・総合PMI(3月)　　49.6
21:30　米・耐久財受注(2月)　0.7％　3.4％
22:45　米・製造業PMI(3月)　59.5　58.6
22:45　米・サービス業PMI(3月)　60.0　59.8
22:45　米・総合PMI(3月)　　59.5
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(3月)　-16.0　-14.8


米・パウエルFRB議長とイエレン財務長官が上院銀行委員会の公聴会で証言

米・ニューヨーク連銀総裁がオンライン討論会に参加

米・サンフランシスコ連銀総裁がオンラインフォーラムで講演

米・シカゴ連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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