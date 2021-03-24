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*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏製造業PMI、米耐久財受注、米製造業PMIなど
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(1月20・21日分)
08:50 企業向けサービス価格指数(2月) -0.4％ -0.5％
09:30 製造業PMI(3月) 51.4
09:30 サービス業PMI(3月) 46.3
09:30 総合PMI(3月) 48.2
Sharing Innovationsが東証マザーズに新規上場(公開価格:2850円)
シキノハイテックが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:390円)
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(2月) -6.26億NZドル
16:00 英・CPI(2月) 0.8％ 0.7％
16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.50％ 0.50％
17:00 南ア・消費者物価指数(2月) 3.0％ 3.2％
17:30 独・製造業PMI(3月) 60.5 60.7
17:30 独・サービス業PMI(3月) 46.9 45.7
17:30 独・総合PMI(3月) 51.1
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(3月) 57.5 57.9
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月) 45.5 45.7
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(3月) 48.0 48.8
18:30 英・製造業PMI(3月) 55.0 55.1
18:30 英・サービス業PMI(3月) 50.0 49.5
18:30 英・総合PMI(3月) 49.6
21:30 米・耐久財受注(2月) 0.7％ 3.4％
22:45 米・製造業PMI(3月) 59.5 58.6
22:45 米・サービス業PMI(3月) 60.0 59.8
22:45 米・総合PMI(3月) 59.5
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(3月) -16.0 -14.8
米・パウエルFRB議長とイエレン財務長官が上院銀行委員会の公聴会で証言
米・ニューヨーク連銀総裁がオンライン討論会に参加
米・サンフランシスコ連銀総裁がオンラインフォーラムで講演
米・シカゴ連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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