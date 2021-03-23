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前日に動いた銘柄 part1 日本郵船、岩井コスモ、アイロムグループなど

2021年3月23日 07:15

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記事提供元：フィスコ


*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 日本郵船、岩井コスモ、アイロムグループなど
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
ダイキン工業<6367> 22220 -930
日経平均連動型ETFを対象外とした日銀政策変更が重しに。

日本郵船<9101> 4065 +130
世界景気の回復と海運市況のひっ迫感が引き続き買い材料視。

ベイカレント<6532> 24600 -1490
地合い悪化するなか高値圏にある銘柄には利益確定売り圧力強まる。

三菱商事<8058> 3277 +66
インフレ懸念による資源関連株高の波のほか期末配当権利取り狙いの買い。

わかもと製薬<4512> 754カ +100
売り方の買い戻しが引き続き優勢にも。

エックスネット<4762> 1148 +16
業績上方修正を引き続き材料視。

岩井コスモ<8707> 2006 +205
期末配当金発表で利回り妙味が強まる。

パスコ<9232> 1519 +126
業績上方修正で一転営業増益見通しに。

河西工業<7256> 481 +37
特に材料観測されないが先週末から出来高急増。

Link−U<4446> 1250 +84
NFT関連として物色が続く。

gumi<3903> 954 +91
NFT関連として見直しの動き続く。

ユーグレナ<2931> 1100 +1
航空機のCO2削減へ国交省では代替燃料の普及策検討と。

VTHD<7593> 476 +39
収益予想の上方修正を発表。

ユニチカ<3103> 472 +33
エアバッグ用素材に供給懸念と伝わり代替需要期待も。

アイロムグループ<2372> 2641 +211
世界初のiPS細胞由来化粧品原料開発を引き続き材料視。

日本コークス工業<3315> 122 +6
業績変化率高い低位株として関心。

システムソフト<7527> 176 +14
値頃感の強さから短期資金の関心が続く。

商船三井<9104> 4295 +215
ノルウェー社に出資で液化CO2海上輸送事業へ参画と。

サインポスト<3996> 1192 +65
1100円レベルを下値の節目と意識も。

モバイルファクトリー<3912> 1556 +91
先週末の大幅反落で押し目買い優勢に。

明治海運<9115> 576 +16
海運セクターは業種別上昇率トップに。

ワタベウェディング<4696> 287 -65
事業再生ADR申請で興和の完全子会社に。

日本オラクル<4716> 10880 -970
12-2月期営業増益率の鈍化をマイナス視。

AOKIHD<8214> 696 -62
業績下方修正で赤字幅拡大・配当減配へ。

IBJ<6071> 1012 -90
ワタベウェディングの急落も影響か。

グリムス<3150> 1845 -170
特に材料観測されないが先週末までの上昇で戻り売り。《FA》

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