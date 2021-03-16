ナガオカ　急反発、中国子会社がスクリーン・インターナル5億円を大口受注／新興市場スナップショット



*13:53JST <6239> ナガオカ 845 -

急反発。中国子会社の那賀設備（大連）有限公司がスクリーン・インターナルを大口受注したと発表している。受注金額は0.35億元（約5億円）、契約納期は22年2月。建設が決定した新規プロピレン・プラントに採用された。今回の受注に伴い、他案件も含めて生産計画を見直す。21年6月期業績予想を修正する必要が生じた場合は速やかに開示するとしている。《YN》