オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー 2021年春夏メンズ＆ウィメンズコレクション

オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー(OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH) 2021年春夏メンズ&ウィメンズコレクションが、デジタル形式で発表された。テーマは、“Adam is Eve(アダム イズ イヴ)”。

■初のジェンダーレスなコレクション

神が創造した人類初の男女といわれるアダムとイヴ。今季のオフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー は、このふたりを“イコール”のものとして結んだテーマの通り、可能な限り性差を払拭した、ブランド史上初のジェンダーレスなコレクションを制作した。カラー、レングス、ボリューム、カット全てに流動性と共通点を生み出したコレクションは、ブランドが得意とするフォーマル×スポーツのラグジュアリーなストリートスタイルを基本としている。

■ニュートラルなジャケットスタイル

コレクションの主役を担うジャケットスタイルは、腰回りまでゆったり覆う程の丈感と、モデルの体躯を程よく隠したシルエットが主流。また時には、膝下まで伸びるロングコートをさらに重ねることで、旬なレイヤードスタイルを演出している。メンズ・ウィメンズ共に共通したパンツは、まるでスカートと見まがうほどオーバーサイズで提案。ゆったりとルーズなシルエットながらも、細やかなタックを入れることで、ラグジュアリーな空気をプラスさせている。

■マスクが連結した新ピース

印象的だったのは、モデルの顔をすっぽりと覆った“マスク”付きのトップス。本来存在するはずのない生地を加えながらも、タートルネックを延長させたようなクリーンなシルエットで仕立てることで、そこには余分な“野暮ったさ”は感じられない。またスタイリングは、ワントーンで纏めることでより都会的な雰囲気に。ペールグリーンのジャケットスタイルと合わせたルックは、足元に爽やかな白のサンダルを差し込むことで、程よい抜け感をプラスしている。

■動的なディテールを差し込んで

ソリッドなカラートーンで溢れるコレクションに、動的なリズムをもたらしていたのが、アシンメトリーなスカートやドレスに現れたプリーツデザイン。またジャケットの裾から流れるフリンジ状のストラップや、ボトムスのサイドを飾る複数のリボンといったディテールも、さり気ないアクセントをきかせている。

■遊び心溢れるカットアウトも

同時に衣服をゴロっと繰り抜いたのような“ホール”デザインのカットアウトも散見された。スポーティーな雰囲気の明るいイエローのジャケットはアーム部分を、女性モデルが纏った漆黒のドレスは脇やウエストなど、複数のパーツをカットすることで、大人の遊び心をプラスさせている。またそんな円形のカットアウトと連動するように、動物の穴に着想した新作バッグ「バロウ バッグ(Burrow Bag)」もランウェイで初お披露目となった。