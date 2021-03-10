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東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ

2021年3月10日 15:13

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記事提供元：フィスコ


*15:13JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、水産・農林業、石油・石炭製品、海運業なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか電気機器、情報・通信業、機械、その他製品なども上昇。


業種名／現在値／前日比（％）

1. 医薬品 ／ 3,318.06 ／ 0.98
2. 電気機器 ／ 3,399.6 ／ 0.93
3. 情報・通信業 ／ 5,279.73 ／ 0.66
4. 機械 ／ 2,235.41 ／ 0.58
5. その他製品 ／ 3,607.24 ／ 0.51
6. ゴム製品 ／ 3,155.44 ／ 0.44
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,779.15 ／ 0.42
8. 陸運業 ／ 2,116.72 ／ 0.32
9. ガラス・土石製品 ／ 1,175.39 ／ 0.20
10. 不動産業 ／ 1,492.19 ／ 0.09
11. 証券業 ／ 421.65 ／ 0.09
12. 化学工業 ／ 2,310.82 ／ 0.08
13. パルプ・紙 ／ 565.35 ／ -0.02
14. 建設業 ／ 1,152.08 ／ -0.08
15. 卸売業 ／ 1,767.5 ／ -0.10
16. 金属製品 ／ 1,346.66 ／ -0.24
17. 電力・ガス業 ／ 396.45 ／ -0.29
18. 輸送用機器 ／ 2,987.98 ／ -0.35
19. 銀行業 ／ 147.51 ／ -0.41
20. サービス業 ／ 2,708.86 ／ -0.53
21. 非鉄金属 ／ 1,036.26 ／ -0.63
22. 食料品 ／ 1,676.1 ／ -0.68
23. 精密機器 ／ 9,142.06 ／ -0.68
24. 空運業 ／ 207.41 ／ -0.71
25. 小売業 ／ 1,437.07 ／ -0.73
26. 保険業 ／ 1,001.38 ／ -0.89
27. 繊維業 ／ 593.2 ／ -0.90
28. その他金融業 ／ 686.7 ／ -1.04
29. 海運業 ／ 367.51 ／ -1.05
30. 石油・石炭製品 ／ 1,088.53 ／ -1.69
31. 水産・農林業 ／ 505.83 ／ -2.07
32. 鉄鋼 ／ 406. ／ -2.14
33. 鉱業 ／ 237.56 ／ -3.04《FA》

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