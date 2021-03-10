

*15:13JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ

鉱業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、水産・農林業、石油・石炭製品、海運業なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか電気機器、情報・通信業、機械、その他製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 医薬品 ／ 3,318.06 ／ 0.98

2. 電気機器 ／ 3,399.6 ／ 0.93

3. 情報・通信業 ／ 5,279.73 ／ 0.66

4. 機械 ／ 2,235.41 ／ 0.58

5. その他製品 ／ 3,607.24 ／ 0.51

6. ゴム製品 ／ 3,155.44 ／ 0.44

7. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,779.15 ／ 0.42

8. 陸運業 ／ 2,116.72 ／ 0.32

9. ガラス・土石製品 ／ 1,175.39 ／ 0.20

10. 不動産業 ／ 1,492.19 ／ 0.09

11. 証券業 ／ 421.65 ／ 0.09

12. 化学工業 ／ 2,310.82 ／ 0.08

13. パルプ・紙 ／ 565.35 ／ -0.02

14. 建設業 ／ 1,152.08 ／ -0.08

15. 卸売業 ／ 1,767.5 ／ -0.10

16. 金属製品 ／ 1,346.66 ／ -0.24

17. 電力・ガス業 ／ 396.45 ／ -0.29

18. 輸送用機器 ／ 2,987.98 ／ -0.35

19. 銀行業 ／ 147.51 ／ -0.41

20. サービス業 ／ 2,708.86 ／ -0.53

21. 非鉄金属 ／ 1,036.26 ／ -0.63

22. 食料品 ／ 1,676.1 ／ -0.68

23. 精密機器 ／ 9,142.06 ／ -0.68

24. 空運業 ／ 207.41 ／ -0.71

25. 小売業 ／ 1,437.07 ／ -0.73

26. 保険業 ／ 1,001.38 ／ -0.89

27. 繊維業 ／ 593.2 ／ -0.90

28. その他金融業 ／ 686.7 ／ -1.04

29. 海運業 ／ 367.51 ／ -1.05

30. 石油・石炭製品 ／ 1,088.53 ／ -1.69

31. 水産・農林業 ／ 505.83 ／ -2.07

32. 鉄鋼 ／ 406. ／ -2.14

33. 鉱業 ／ 237.56 ／ -3.04《FA》