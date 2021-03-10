マーケット RSS

 

東京為替：日経平均は小幅安、ドルはやや上げ渋る

2021年3月10日 09:47

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*09:47JST 東京為替：日経平均は小幅安、ドルはやや上げ渋る
10日午前の東京市場でドル・円は、108円60銭近辺で推移。経済開発協力機構（OECD）による世界経済成長予測の上方修正を受けてリスク回避的な取引は縮小している。ただ、日経平均は小幅安で推移しており、株安を意識してドルはやや上げ渋っているようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は108円47銭から108円69銭で推移、ユーロ・円は129円03銭から129円32銭で推移、ユーロ・ドルは1.1890ドルから1.1903ドルで推移している。

・NY原油先物（時間外取引）：高値64.08ドル　安値63.84ドル　直近63.94ドル

【売買要因】
・OECDは2021年の世界経済成長予測を上方修正
・米長期金利の高止まり
・米追加経済対策の早期成立期待《MK》

関連記事

スポンサードリンク

外国為替の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 外国為替の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  2. 折れたらバブル崩壊へ　過去のバブル崩壊とFRBの我慢比べ　前編
  3. アンジェスが急反発、国産医薬品の国際競争力強化めざす議員の動向など材料視の見方
  4. NY原油：続落で64.01ドル、供給不安和らぎ売り強まる
  5. 折れたらバブル崩壊へ　過去のバブル崩壊とFRBの我慢比べ　後編
  1. 大阪金は買いのポイントに達した可能性大　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  2. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  3. NY外為：商品通貨高、NY原油先物急伸で＝OPECプラスが生産現状維持決定
  4. 日立造船は全個体電池に関する報道が材料視されストップ高
  5. 折れたらバブル崩壊へ　過去のバブル崩壊とFRBの我慢比べ　前編
  1. 日銀株ストップ高が意味すること
  2. 不二精機が急伸、ワクチン注射器のせいで接種6回から5回に減と伝わり一時ストップ高
  3. ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般堅調、シカゴは大阪比25円高の29435円
  4. 大阪金は買いのポイントに達した可能性大　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  5. 原油高が及ぼす様々な影響とは

広告

写真で見るニュース

  • Z H2 SE（画像: カワサキモータースジャパン発表資料より）
  • Audi Q2。画像は欧州仕様（画像: アウディ・ジャパンの発表資料より）
  • マイルドハイブリッド搭載が決まったBMW・X7 xDrive40d（画像: BMWジャパン発表資料より）
  • Photo：日本自動車工業会　豊田会長から550万人への年頭メッセージの冒頭部分
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

原油高が及ぼす様々な影響とは

折れたらバブル崩壊へ　過去のバブル崩壊とFRBの我慢比べ　後編

相場展望3月8日号　米ナスダックに難敵、(1)金利高(2)巨大IT規制強化　ナスダック高値から▲9.7%安で『調整局面入り?』

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体