

*08:26JST 3/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29027.94、+284.69）

・NYダウは上昇（31832.74、+30.30）

・ナスダック総合指数は上昇（13073.82、+464.66）

・シカゴ日経225先物は上昇（29215、大阪比+145）

・SOX指数は上昇（2932.21、+169.46）

・VIX指数は低下（24.03、-1.44）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・1ドル108円50-60銭

・米原油先物は下落（64.01、-1.04）

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・石油製品価格（8日現在）

・中国消費者物価指数（2月）

・中国生産者物価指数（2月）

・米消費者物価コア指数（2月）

・米財政収支（2月）

・米オラクルなど決算発表

・国際五輪委員会（IOC）総会《ST》