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3/10の強弱材料

2021年3月10日 08:26

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記事提供元：フィスコ


*08:26JST 3/10
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29027.94、+284.69）
・NYダウは上昇（31832.74、+30.30）
・ナスダック総合指数は上昇（13073.82、+464.66）
・シカゴ日経225先物は上昇（29215、大阪比+145）
・SOX指数は上昇（2932.21、+169.46）
・VIX指数は低下（24.03、-1.44）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・1ドル108円50-60銭
・米原油先物は下落（64.01、-1.04）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題

留意事項
・石油製品価格（8日現在）
・中国消費者物価指数（2月）
・中国生産者物価指数（2月）
・米消費者物価コア指数（2月）
・米財政収支（2月）
・米オラクルなど決算発表
・国際五輪委員会（IOC）総会《ST》

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