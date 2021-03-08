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出来高変化率ランキング（9時台）～リバーエレテク、大豊工業などがランクイン

2021年3月8日 09:46

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記事提供元：フィスコ


*09:46JST 出来高変化率ランキング（9時台）～リバーエレテク、大豊工業などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月8日　9:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6470>* 大豊工業　　　　　 291700 　69920　 317.19% 8.83%
<4833>* ぱど　　　　　　　　1571600 　468240　 235.64% 18.3%
<6666>* リバーエレテク　　　497400 　163600　 204.03% -17.21%
<2191>* テラ　　　　　　　　1173700 　445260　 163.6% -27.45%
<3854>* アイル　　　　　　　227500 　103880　 119% 9.96%
<1487>* 上米債HE　　　　　10832 　5186.4　 108.85% -0.22%
<4548>* 生化学　　　　　　　150200 　94860　 58.34% -0.87%
<3457>* ハウスドゥ　　　　　93600 　60100　 55.74% 2.36%
<3928>* マイネット　　　　　126900 　84080　 50.93% 3.86%
<9706>* 空港ビル　　　　　　3220700 　2451640　 31.37% 0%
<8699>* 澤田HD　　　　　　36500 　27900　 30.82% -0.48%
<8090>* 昭光商　　　　　　　254100 　196420　 29.37% 1%
<1954>* 日工営　　　　　　　33700 　27020　 24.72% 5.48%
<6946>* 日アビオ　　　　　　28300 　23240　 21.77% 5.55%
<3193>* 鳥貴族　　　　　　　106500 　90940　 17.11% -2.75%
<4734>* ビーイング　　　　　49000 　44760　 9.47% 0%
<8893>* 新日建物　　　　　　265300 　249560　 6.31% -5.5%
<6789>* ローランドDG　　　31800 　29920　 6.28% 5.09%
<2930>* 北の達人　　　　　　435700 　413400　 5.39% 2.17%
<3719>* ジェクシード　　　　446500 　438640　 1.79% 0%
<2568>* 上場NSQ　　　　　81280 　82248　 -1.18% 1.46%
<3481>* 三菱地所物流　　　　6280 　6674.8　 -5.91% -0.49%
<3608>* TSIHD　　　　　350500 　385740　 -9.14% 3.19%
<2330>* フォーサイド　　　　569700 　647040　 -11.95% 0.88%
<4763>* クリーク&リバ　　　69900 　81400　 -14.13% 2.35%
<1547>* 上場米国　　　　　　32830 　38440　 -14.59% 2.15%
<3021>* PCNET　　　　　39300 　47360　 -17.02% -2.63%
<3672>* オルトプラス　　　　137600 　166180　 -17.2% 5.04%
<4014>* カラダノート　　　　229500 　280020　 -18.04% 1.08%
<5290>* ベルテクス　　　　　18300 　22980　 -20.37% 3.88%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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