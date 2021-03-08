

*09:46JST 出来高変化率ランキング（9時台）～リバーエレテク、大豊工業などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月8日 9:33 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6470>* 大豊工業 291700 69920 317.19% 8.83%

<4833>* ぱど 1571600 468240 235.64% 18.3%

<6666>* リバーエレテク 497400 163600 204.03% -17.21%

<2191>* テラ 1173700 445260 163.6% -27.45%

<3854>* アイル 227500 103880 119% 9.96%

<1487>* 上米債HE 10832 5186.4 108.85% -0.22%

<4548>* 生化学 150200 94860 58.34% -0.87%

<3457>* ハウスドゥ 93600 60100 55.74% 2.36%

<3928>* マイネット 126900 84080 50.93% 3.86%

<9706>* 空港ビル 3220700 2451640 31.37% 0%

<8699>* 澤田HD 36500 27900 30.82% -0.48%

<8090>* 昭光商 254100 196420 29.37% 1%

<1954>* 日工営 33700 27020 24.72% 5.48%

<6946>* 日アビオ 28300 23240 21.77% 5.55%

<3193>* 鳥貴族 106500 90940 17.11% -2.75%

<4734>* ビーイング 49000 44760 9.47% 0%

<8893>* 新日建物 265300 249560 6.31% -5.5%

<6789>* ローランドDG 31800 29920 6.28% 5.09%

<2930>* 北の達人 435700 413400 5.39% 2.17%

<3719>* ジェクシード 446500 438640 1.79% 0%

<2568>* 上場NSQ 81280 82248 -1.18% 1.46%

<3481>* 三菱地所物流 6280 6674.8 -5.91% -0.49%

<3608>* TSIHD 350500 385740 -9.14% 3.19%

<2330>* フォーサイド 569700 647040 -11.95% 0.88%

<4763>* クリーク&リバ 69900 81400 -14.13% 2.35%

<1547>* 上場米国 32830 38440 -14.59% 2.15%

<3021>* PCNET 39300 47360 -17.02% -2.63%

<3672>* オルトプラス 137600 166180 -17.2% 5.04%

<4014>* カラダノート 229500 280020 -18.04% 1.08%

<5290>* ベルテクス 18300 22980 -20.37% 3.88%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》