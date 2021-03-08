関連記事
*09:46JST 出来高変化率ランキング（9時台）～リバーエレテク、大豊工業などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月8日 9:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6470>* 大豊工業 291700 69920 317.19% 8.83%
<4833>* ぱど 1571600 468240 235.64% 18.3%
<6666>* リバーエレテク 497400 163600 204.03% -17.21%
<2191>* テラ 1173700 445260 163.6% -27.45%
<3854>* アイル 227500 103880 119% 9.96%
<1487>* 上米債HE 10832 5186.4 108.85% -0.22%
<4548>* 生化学 150200 94860 58.34% -0.87%
<3457>* ハウスドゥ 93600 60100 55.74% 2.36%
<3928>* マイネット 126900 84080 50.93% 3.86%
<9706>* 空港ビル 3220700 2451640 31.37% 0%
<8699>* 澤田HD 36500 27900 30.82% -0.48%
<8090>* 昭光商 254100 196420 29.37% 1%
<1954>* 日工営 33700 27020 24.72% 5.48%
<6946>* 日アビオ 28300 23240 21.77% 5.55%
<3193>* 鳥貴族 106500 90940 17.11% -2.75%
<4734>* ビーイング 49000 44760 9.47% 0%
<8893>* 新日建物 265300 249560 6.31% -5.5%
<6789>* ローランドDG 31800 29920 6.28% 5.09%
<2930>* 北の達人 435700 413400 5.39% 2.17%
<3719>* ジェクシード 446500 438640 1.79% 0%
<2568>* 上場NSQ 81280 82248 -1.18% 1.46%
<3481>* 三菱地所物流 6280 6674.8 -5.91% -0.49%
<3608>* TSIHD 350500 385740 -9.14% 3.19%
<2330>* フォーサイド 569700 647040 -11.95% 0.88%
<4763>* クリーク&リバ 69900 81400 -14.13% 2.35%
<1547>* 上場米国 32830 38440 -14.59% 2.15%
<3021>* PCNET 39300 47360 -17.02% -2.63%
<3672>* オルトプラス 137600 166180 -17.2% 5.04%
<4014>* カラダノート 229500 280020 -18.04% 1.08%
<5290>* ベルテクス 18300 22980 -20.37% 3.88%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 武田薬品は米モデルナ社製の新型コロナワクチン承認申請が注目され出直り強める 3/ 8 09:44
- 【特集】景気敏感株、バリュー株の最後発・最出遅れセクターとして専門商社株に注目 3/ 8 09:42
- 神戸製鋼が一段高、景気敏感株買いに加え三浦工業との資本・業務提携を好感 3/ 8 09:30
- 個別銘柄戦略:西松建設やJフロントリテイリングなどに注目 3/ 8 09:02
- 日本精工、東エレク◆今日のフィスコ注目銘柄◆ 3/ 8 08:56
広告
広告
広告