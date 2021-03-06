関連記事
記事提供元：フィスコ
*05:45JST [通貨オプション]OP買い加速、レンジ抜けで
_NEW_LINE__ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。レンジ相場抜けでオプション買いにさらに拍車がかかった。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物6.29％⇒6.36％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.45％⇒6.51％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.67％⇒6.76％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.94％⇒7.00％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.11％⇒+0.11％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.62％⇒+0.61％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.98％⇒+0.99％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.27％⇒+1.26％（08年10/27=+10.71％）《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- NY外為：ドル伸び悩む、10年債利回り1.54％まで低下、ダウ440ドル高_ 3/ 6 03:58
- NY外為：リスクオフ一服、米株回復、FRBは様子見＝ブラードSTルイス連銀総裁 3/ 6 02:51
- NY外為：リスクオフ、ダウ下落に転じる、金利上昇を警戒 3/ 6 01:47
- 米2月雇用統計、雇用は10月来で最大の伸び、ドル上昇 3/ 5 23:00
- 日経平均テクニカル:続落、カラカサ示現も5日線下降中 3/ 5 18:15
広告
広告
広告