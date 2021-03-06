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[通貨オプション]OP買い加速、レンジ抜けで

2021年3月6日 05:45

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記事提供元：フィスコ


*05:45JST [通貨オプション]OP買い加速、レンジ抜けで
_NEW_LINE__ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。レンジ相場抜けでオプション買いにさらに拍車がかかった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物6.29％⇒6.36％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.45％⇒6.51％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.67％⇒6.76％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.94％⇒7.00％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.11％⇒+0.11％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.62％⇒+0.61％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.98％⇒+0.99％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.27％⇒+1.26％（08年10/27=+10.71％）《KY》

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