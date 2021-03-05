ｓＭｅｄｉｏ　ストップ高買い気配、高解像度画像を表示する処理速度の向上で特許取得／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:06JST <3913> ｓＭｅｄｉｏ 1105カ -
ストップ高買い気配。子会社のタオソフトウエア（東京都中央区）が高解像度画像を表示する処理速度を向上させる特許を取得したと発表している。超解像ディープラーニングを用いた低解像度画像を高解像度画像へ変換する処理の高速化、必要メモリの改善技術に関する特許だ。解像度が低い画像の解像度を高める超解像処理は、ぼやけた画像や古い画像をきれいにすることが可能であり、様々な分野で使用されているという。《YN》
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