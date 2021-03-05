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3/5の強弱材料

2021年3月5日 08:18

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記事提供元：フィスコ


*08:18JST 3/5
[強弱材料]

強気材料
・1ドル107円90-00銭
・米原油先物は上昇（63.83、+2.55）
・日銀のETF購入
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・日経平均は下落（28930.11、-628.99）
・NYダウは下落（30924.14、-345.95）
・ナスダック総合指数は下落（12723.47、-274.28）
・シカゴ日経225先物は下落（28900、大阪比-80）
・SOX指数は下落（2831.63、-143.95）
・VIX指数は上昇（28.57、+1.90）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題

留意事項
・貿易統計（2月上中旬）
・日銀消費活動指数
・預金貸出金速報（2月）
・独製造業受注（1月）
・米雇用統計（2月）
・米貿易収支（1月）
・米消費者信用残高（1月）
・中国全国人民代表大会（全人代）開幕《ST》

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