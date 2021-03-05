

*08:18JST 3/5

[強弱材料]

強気材料

・1ドル107円90-00銭

・米原油先物は上昇（63.83、+2.55）

・日銀のETF購入

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・日経平均は下落（28930.11、-628.99）

・NYダウは下落（30924.14、-345.95）

・ナスダック総合指数は下落（12723.47、-274.28）

・シカゴ日経225先物は下落（28900、大阪比-80）

・SOX指数は下落（2831.63、-143.95）

・VIX指数は上昇（28.57、+1.90）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・貿易統計（2月上中旬）

・日銀消費活動指数

・預金貸出金速報（2月）

・独製造業受注（1月）

・米雇用統計（2月）

・米貿易収支（1月）

・米消費者信用残高（1月）

・中国全国人民代表大会（全人代）開幕《ST》