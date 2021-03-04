

*08:11JST 3/4

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29559.10、+150.93）

・1ドル107円00-10銭

・米原油先物は上昇（61.28、+1.53）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・NYダウは下落（31270.09、-121.43）

・ナスダック総合指数は下落（12997.75、-361.04）

・シカゴ日経225先物は下落（29275、大阪比-315）

・SOX指数は下落（2975.58、-95.35）

・VIX指数は上昇（26.67、+2.57）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・消費者態度指数（2月）

・豪貿易収支（1月）

・ユーロ圏失業率（1月）

・ユーロ圏小売売上高（1月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米製造業受注（1月）

・「OPECプラス」閣僚級会合

・中国人民政治協商会議開幕《ST》