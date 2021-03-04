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記事提供元：フィスコ
*08:11JST 3/4
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29559.10、+150.93）
・1ドル107円00-10銭
・米原油先物は上昇（61.28、+1.53）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・NYダウは下落（31270.09、-121.43）
・ナスダック総合指数は下落（12997.75、-361.04）
・シカゴ日経225先物は下落（29275、大阪比-315）
・SOX指数は下落（2975.58、-95.35）
・VIX指数は上昇（26.67、+2.57）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・消費者態度指数（2月）
・豪貿易収支（1月）
・ユーロ圏失業率（1月）
・ユーロ圏小売売上高（1月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米製造業受注（1月）
・「OPECプラス」閣僚級会合
・中国人民政治協商会議開幕《ST》
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