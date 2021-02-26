菊水電子　大幅反発、21年3月期の営業利益予想を上方修正／新興市場スナップショット



*09:36JST <6912> 菊水電子 934 +76

大幅反発。21年3月期の営業利益を従来予想の1.00億円から4.40億円（前期実績6.54億円）に上方修正している。重点市場の航空宇宙、電池、自動車のCASE（コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化）に加え、サーバー・ICT（情報通信技術）関連市場、半導体関連市場などで回復基調が見られたことから、需要が想定を上回って増加したことが背景。《YN》