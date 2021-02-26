

*08:16JST 2/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（30168.27、+496.57）

・1ドル106円20-30銭

・米原油先物は上昇（63.53、+0.31）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・NYダウは下落（31402.01、-559.85）

・ナスダック総合指数は下落（13119.43、-478.54）

・シカゴ日経225先物は下落（29620、大阪比-570）

・SOX指数は下落（2999.16、-184.57）

・VIX指数は上昇（28.89、+7.55）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（CPI）（2月）

・小売売上高（1月）

・百貨店売上高（1月）

・スーパー売上高（1月）

・対外対内証券投資（先週）

・鉱工業生産指数（1月）

・建設工事受注（1月）

・住宅着工件数（1月）

・colyと室町ケミカルの2社が新規上場

・インドGDP速報値（10-12月）

・独輸出入物価（1月）

・米個人所得（1月）

・米個人消費支出（1月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（2月）

・米ミシガン大学消費者態度指数（2月）

・欧州連合（EU）首脳会議

・G20財務相中央銀行総裁会議（27日まで）

・タイは休場《ST》