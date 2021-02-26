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記事提供元：フィスコ
*08:16JST 2/26
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（30168.27、+496.57）
・1ドル106円20-30銭
・米原油先物は上昇（63.53、+0.31）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・NYダウは下落（31402.01、-559.85）
・ナスダック総合指数は下落（13119.43、-478.54）
・シカゴ日経225先物は下落（29620、大阪比-570）
・SOX指数は下落（2999.16、-184.57）
・VIX指数は上昇（28.89、+7.55）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（CPI）（2月）
・小売売上高（1月）
・百貨店売上高（1月）
・スーパー売上高（1月）
・対外対内証券投資（先週）
・鉱工業生産指数（1月）
・建設工事受注（1月）
・住宅着工件数（1月）
・colyと室町ケミカルの2社が新規上場
・インドGDP速報値（10-12月）
・独輸出入物価（1月）
・米個人所得（1月）
・米個人消費支出（1月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（2月）
・米ミシガン大学消費者態度指数（2月）
・欧州連合（EU）首脳会議
・G20財務相中央銀行総裁会議（27日まで）
・タイは休場《ST》
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