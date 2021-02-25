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*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、米耐久財受注、米GDP改定値など
<国内>
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(12月) 94.9
14:00 景気一致指数(12月) 87.8
14:00 スーパーマーケット売上高(1月) 2.7％
14:30 全国百貨店売上高(1月) -13.7％
14:30 東京地区百貨店売上高(1月) -15.9％
アピリッツが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1180円)
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
<海外>
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(1月) 12.3％
19:00 欧・ユーロ圏景況感指数(2月) 91.5
19:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(2月) -14.8
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(2月) 2.22％ 2.58％
21:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(1月) 4.2％
21:30 ブ・ローン残高(1月) 1.6％
21:30 ブ・融資残高(1月) 4兆180億レアル
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 86.1万件
22:30 米・耐久財受注(1月) 1.3％ 0.5％
22:30 米・GDP改定値(10-12月) 4.3％ 4.0％
24:00 米・中古住宅販売成約指数(1月) -0.3％
韓・中央銀行が政策金利発表
米・アトランタ連銀総裁が銀行関連会議で開会の辞
米・セントルイス連銀総裁が講演
米・ニューヨーク連銀総裁がバーチャル討論会に参加
欧・欧首脳会議(26日まで)
決算発表 デル、ドアダッシュ、エアビーアンドビー、HPインク
決算発表 セールスフォース・ドットコム
決算発表 ヴァーレ、アクサ、バイエル、スタンダードチャータード
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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