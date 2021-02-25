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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、米耐久財受注、米GDP改定値など

2021年2月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、米耐久財受注、米GDP改定値など
<国内>
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(12月)　　94.9
14:00　景気一致指数(12月)　　87.8
14:00　スーパーマーケット売上高(1月)　　2.7％
14:30　全国百貨店売上高(1月)　　-13.7％
14:30　東京地区百貨店売上高(1月)　　-15.9％


アピリッツが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1180円)

新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)


<海外>
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(1月)　　12.3％
19:00　欧・ユーロ圏景況感指数(2月)　　91.5
19:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(2月)　　-14.8
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(2月)　2.22％　2.58％
21:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(1月)　　4.2％
21:30　ブ・ローン残高(1月)　　1.6％
21:30　ブ・融資残高(1月)　　4兆180億レアル
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　86.1万件
22:30　米・耐久財受注(1月)　1.3％　0.5％
22:30　米・GDP改定値(10-12月)　4.3％　4.0％
24:00　米・中古住宅販売成約指数(1月)　　-0.3％


韓・中央銀行が政策金利発表

米・アトランタ連銀総裁が銀行関連会議で開会の辞

米・セントルイス連銀総裁が講演

米・ニューヨーク連銀総裁がバーチャル討論会に参加

欧・欧首脳会議(26日まで)

決算発表 デル、ドアダッシュ、エアビーアンドビー、HPインク

決算発表 セールスフォース・ドットコム

決算発表 ヴァーレ、アクサ、バイエル、スタンダードチャータード


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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