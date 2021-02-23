マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：株式市場は祝日のため休場(天皇誕生日)、米消費者信頼感指数、米FHFA住宅価格指数など

2021年2月23日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：株式市場は祝日のため休場(天皇誕生日)、米消費者信頼感指数、米FHFA住宅価格指数など
<国内>


株式市場は祝日のため休場(天皇誕生日)


<海外>
06:45　NZ・小売売上高(10-12月)　-1.0％　28.0％
10:30　中・新築住宅価格(1月)　　0.12％
16:00　英・失業率(1月)　　7.4％
16:00　英・ILO失業率(3カ月)(12月)　5.2％　5.0％
19:00　欧・ユーロ圏CPI(1月)　　0.2％
23:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(12月)　　9.08％
23:00　米・FHFA住宅価格指数(12月)　　1.0％
24:00　米・消費者信頼感指数(2月)　90.0　89.3


米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が半年に1度の議会証言(上院銀行委員会)

決算発表 HSBCホールディングス


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 嘘か実か? 3週間で250万円暴騰のビットコインと期待される「安全資産」としての役割　後編
  2. 嘘か実か? 3週間で250万円暴騰のビットコインと期待される「安全資産」としての役割　前編
  3. ビットコイン関連株が一斉高、「株より金より高リターン」と伝えられる
  4. 個人投資家・有限亭玉介：日経平均が30年ぶりの高値でイマ注目中の株【FISCOソーシャルレポーター】
  5. NY原油は65ドルにトライへ　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  1. NY原油：続落、石油精製施設閉鎖の影響強まる
  2. 原油先物高値はコロナ克服の証か!?
  3. 相場展望2月18日号　日経平均は外国人の買い攻勢で、「押せ・押せ」 の勢いだったが、目先の変化に注目
  4. ビットコイン500万円の大台突破を後押ししたテスラと、中国政府との駆け引き　後編
  5. ビットコイン500万円の大台突破を後押ししたテスラと、中国政府との駆け引き　前編
  1. 2021年の原油相場はどうなる
  2. 不二精機が急伸、ワクチン注射器のせいで接種6回から5回に減と伝わり一時ストップ高
  3. ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般堅調、シカゴは大阪比25円高の29435円
  4. なぜ投資は失敗するのか　バリュー投資・グロース投資の今と、重要な2つの要素　前編
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比345円高の28395円

広告

写真で見るニュース

  • ルノー・トゥインゴ バイブス（画像: ルノー・ジャポン発表資料より）
  • マクラーレン・アルトゥーラ（画像: マクラーレン・オートモーティブ発表資料より）
  • 新型「アウトランダー」（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • トヨタの燃料電池大型商用トラックの新型プロトタイプ（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • (c) 123rf
  • マツダ・フレアクロスオーバー「HYBRID XT SPECIAL」（画像: マツダ発表資料より）
  • Photo：GAZOO Racing 86／ BRZ Race
  • マイナーチェンジを受けたホンダ・N-VAN（画像:本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望2月22日号　(1)日銀ETF購入方針の変更 (2)長期金利の急上昇 がもたらす株価乱高下のリスクが浮上?

ウイルス中和実験の概要。（画像: 慶應義塾大学の発表資料より）

新型コロナの感染力を抑える抗体を作成　治療薬に期待　慶應大ら

今回の研究の概要（画像: 日本原子力研究開発機構の発表資料より）

銅を合金化することでさびが抑制されるメカニズムを解明　JAEAらの研究

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体