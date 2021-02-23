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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：株式市場は祝日のため休場(天皇誕生日)、米消費者信頼感指数、米FHFA住宅価格指数など
<国内>
株式市場は祝日のため休場(天皇誕生日)
<海外>
06:45 NZ・小売売上高(10-12月) -1.0％ 28.0％
10:30 中・新築住宅価格(1月) 0.12％
16:00 英・失業率(1月) 7.4％
16:00 英・ILO失業率(3カ月)(12月) 5.2％ 5.0％
19:00 欧・ユーロ圏CPI(1月) 0.2％
23:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(12月) 9.08％
23:00 米・FHFA住宅価格指数(12月) 1.0％
24:00 米・消費者信頼感指数(2月) 90.0 89.3
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が半年に1度の議会証言(上院銀行委員会)
決算発表 HSBCホールディングス
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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