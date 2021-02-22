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スウォッチ×MoMAの新作腕時計 - ゴッホやルソー、横尾 忠則らのアート作品をモチーフに

2021年2月22日 17:21

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記事提供元：ファッションプレス

　スウォッチ(Swatch)から、ニューヨーク近代美術館 (MoMA)とのコラボレーションによる新作腕時計が登場。2021年3月4日(木)より、全国のスウォッチストアなどで発売される。

■ゴッホやルソー、横尾 忠則らのアート作品をモチーフに

　MoMAもアート作品にインスパイアされた新作モデルは、フィンセント・ファン・ゴッホやアンリ・ルソー、横尾 忠則らといったアーティストによる作品をモチーフにしたアートな腕時計だ。

　デザインソースとなったのは、《The Starry Night (1889 Vincent van Gogh／フィンセント・ファン・ゴッホ)》、《Hope, II (1907-1908 Gustav Klimt／グスタフ・クリムト)》、《The Dream (1910 Henri Rousseau／アンリ・ルソー)》、《Composition in Oval with Color Planes 1 (1914 Piet Mondrian／ピエト・モンドリアン)》、《The City and Design、The Wonders of Life on Earth、Isamu Kurita (1966 Tadanori Yokoo／横尾 忠則 )》、《New York (1968 Tadanori Yokoo／横尾 忠則)》の6作品。

　いずれのモデルも、文字盤や長短針、インデックス、ケース、ベルトに至るまで、時計全体にモチーフとなったアート作品を落とし込んだスペシャルな一本となっている。

■全6モデルがセットになったコレクターズエディションも

　各モデルは単体で販売されるほか、全てのモデルをセットにしたコレクターズエディションも同時発売。コレクターズエディションに関しては、MoMAの象徴的な建築である“Blade Stair”に着想を得たスペシャルボックスが付属する。

■商品情報

　スウォッチ×MoMA 新作腕時計
発売日：2021年3月4日(木)
販売店舗：全国のスウォッチストア、スウォッチオンラインストア
価格：
・「THE STARRY NIGHT BY VINCENT VAN GOGH(SUOZ335)」13,200円(税込)
・「HOPE, II BY GUSTAV KLIMT(GZ349)」9,900円(税込)
・「THE DREAM BY HENRI ROUSSEA (SUOZ333)」13,200円(税込)
・「COMPOSITION IN OVAL WITH COLOR PLANES 1(GZ350)」9,900円(税込)
・「THE CITY AND DESIGN, THE WONDERS OF LIFE(SUOZ334)」13,200円(税込)
・「NEW YORK BY TADANORI YOKOO(GZ351)」9,900円(税込)

【問い合わせ先】
スウォッチ コール
TEL：0570-004-007

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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