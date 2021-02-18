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*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、米住宅着工件数、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:00 東京販売用マンション(1月) 15.2％
15:00 工作機械受注(1月) 9.7％
アクシージアが東証マザーズに新規上場(公開価格:1450円)
＜海外＞
09:30 豪・失業率(1月) 6.5％ 6.6％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.75％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(2月14日まで1カ月間) 0.71％ 0.78％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 17.00％ 17.00％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(2月) 1.87％ 2.37％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(2月) 0.52％ 0.40％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 79.3万件
22:30 米・住宅着工件数(1月) 165.0万戸 166.9万戸
22:30 米・住宅建設許可件数(1月) 166.8万戸 170.4万戸
22:30 米・輸入物価指数(1月) 1.0％ 0.9％
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(2月) 19.8 26.5
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(2月) -14.5 -15.5
米・下院金融委がゲームストップに関する公聴会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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