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今日の注目スケジュール：豪失業率、米住宅着工件数、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など

2021年2月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪失業率、米住宅着工件数、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:00　東京販売用マンション(1月)　　15.2％
15:00　工作機械受注(1月)　　9.7％


アクシージアが東証マザーズに新規上場(公開価格:1450円)


＜海外＞
09:30　豪・失業率(1月)　6.5％　6.6％
16:20　インドネシア・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.75％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(2月14日まで1カ月間)　0.71％　0.78％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　17.00％　17.00％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(2月)　1.87％　2.37％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(2月)　0.52％　0.40％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　79.3万件
22:30　米・住宅着工件数(1月)　165.0万戸　166.9万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(1月)　166.8万戸　170.4万戸
22:30　米・輸入物価指数(1月)　1.0％　0.9％
22:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(2月)　19.8　26.5
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(2月)　-14.5　-15.5


米・下院金融委がゲームストップに関する公聴会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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