

*03:22JST NY外為：ドル買い再燃、米20年債入札低調



米財務省は270億ドル規模の20年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.92％と、過去最高を記録。応札倍率は2.15倍と過去6回入札平均の2.34倍を下回り需要は弱かった。外国中銀を含む間接入札落札比率は54.9％と、過去6回入札平均の60.6％を下回った。

低調な結果を受け米国債相場は伸び悩み。10年債利回りは1.27％から1.3％まで上昇。ドル・円は105円78銭の安値から105円87銭まで戻した。《KY》