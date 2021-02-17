

*15:11JST 東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ

空運業が上昇率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品、鉄鋼、海運業なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか精密機器、不動産業、建設業、医薬品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 空運業 ／ 197.46 ／ 4.18

2. 鉱業 ／ 239.44 ／ 3.91

3. 石油・石炭製品 ／ 1,052.53 ／ 3.67

4. 鉄鋼 ／ 376.93 ／ 3.59

5. 海運業 ／ 346.24 ／ 3.34

6. その他金融業 ／ 685.46 ／ 1.73

7. 非鉄金属 ／ 1,079.36 ／ 1.56

8. 卸売業 ／ 1,713.43 ／ 1.43

9. 証券業 ／ 421.55 ／ 0.83

10. 繊維業 ／ 590.01 ／ 0.66

11. 銀行業 ／ 142.1 ／ 0.52

12. 陸運業 ／ 2,107.24 ／ 0.36

13. パルプ・紙 ／ 565.18 ／ 0.28

14. 金属製品 ／ 1,343.86 ／ 0.26

15. ガラス・土石製品 ／ 1,151.75 ／ 0.25

16. サービス業 ／ 2,874.21 ／ 0.14

17. 保険業 ／ 1,000.53 ／ 0.03

18. 水産・農林業 ／ 486.32 ／ -0.11

19. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,745.52 ／ -0.21

20. 輸送用機器 ／ 2,985.49 ／ -0.21

21. 化学工業 ／ 2,349.38 ／ -0.27

22. 小売業 ／ 1,478.57 ／ -0.34

23. その他製品 ／ 3,918.4 ／ -0.36

24. 食料品 ／ 1,666.7 ／ -0.42

25. 電気機器 ／ 3,678.47 ／ -0.48

26. 機械 ／ 2,294.56 ／ -0.55

27. 情報・通信業 ／ 5,442.27 ／ -0.62

28. 電力・ガス業 ／ 378. ／ -0.67

29. 医薬品 ／ 3,350.47 ／ -0.74

30. 建設業 ／ 1,124.11 ／ -1.00

31. 不動産業 ／ 1,440.5 ／ -1.24

32. 精密機器 ／ 9,805.83 ／ -1.50

33. ゴム製品 ／ 3,018.36 ／ -3.08《FA》