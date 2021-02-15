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記事提供元：フィスコ
*16:37JST 【M&A速報：2021/02/15（2）】ロイヤルHD<8179>、双日<2768>との資本業務提携を発表
■ロイヤルHD<8179>、双日<2768>との資本業務提携を発表
■ブライダル事業のエスクリ<2196>、子会社エスクリマネジメントパートナーズを吸収合併
■テラドローン、シリーズAで国際石油開発帝石<1605>などから総額15.1億円の資金調達を実施
■クレオ<9698>、子会社のクリエイトラボとアイティアイを合併
■全国保証<7164>、茨城県つくば市を拠点とする筑波信用保証を買収
■チェンジ<3962>、中期経営計画を発表
■ビーロット<3452>、子会社ライフステージを吸収合併
■カルビー<2229>、使用済みプラスチックの再資源化に取り組む共同出資会社「アールプラスジャパン」に資本参加
■動画コミュニティ運営のTranSe、プレシリーズAラウンドでPKSHA SPARXアルゴリズム1号などから総額1億円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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