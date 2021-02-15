

*12:41JST 【M&A速報：2021/02/15（1）】双日、ロイヤルHDとの資本業務提携報道について「協議は事実」

■双日<2768>、ロイヤルHD<8179>との資本業務提携などに関する報道について「協議をしていることは事実」

■双日<2768>、キャンピングカー製造・販売のKアクセスと資本業務提携

■住宅ローンマッチングサービス「モゲチェック」提供のMFS、新生企業投資などから総額6.3億円の資金調達を実施

■レンタル・リース事業のJECC、子会社で小・中・高等学校向けコンピュータ賃貸の日本教育情報機器を吸収合併

■GOOYA Holdings、衣食住にまつわる情報提供や教育関連事業のヒトメディアを買収

■ソラスト<6197>子会社でグループホーム運営等のファイブシーズヘルスケア、子会社まんてんアセットマネージメントを吸収合併

■FVC<8462>と豊和銀行<8559>共同設立のほうわ創業・事業承継支援ファンド、RFIDタグを活用したシステム開発のLIFEに出資

■TOYO TIRE<5105>、マレーシアの生産子会社Silverstone Berhad社のタイヤ生産を終了 同社を解散 一部商品はTTMに生産移管

■エラン<6099>、インドの病院向け洗濯会社Quick Smart Wash社に出資

■大日本コンサルタント<9797>、ダイヤコンサルタントと共同持株会社を設立し経営統合することを決議

■ディーエムソリューションズ<6549>、衣料品を中心に輸入雑貨卸業のビアトランスポーツを買収

■LIFULL<2120>、傘下で子育て関連アプリ事業のLIFULL FaMを吸収合併

■AppBank<6177>、子会社でスマホ・PC向け占い、ゲーム等コンテンツサービス提供のGT-Agencyを吸収合併

■アサヒ調剤薬局、テーオーHD<9812>の不動産賃貸事業の一部とテーオー総合サービスのケアサービス事業承継会社を買収 基本合意書を締結

■AKIBAホールディングス<6840>、傘下でIoT・5G向け各種通信建設工事事業のバディネットなど3社を合併

■テクノホライゾン<6629>、子会社ITLからクラウドサービスやソリューションSI等マネジメントアプリ事業部門を譲り受け

■ギフティ<4449>、体験ギフト企画・販売のソウ・エクスペリエンスを買収

■ジョルダン<3710>、持ち分法適用関連会社エキスプレス・コンテンツバンクの全保有株式を売却

■アートスパークHD<3663>、傘下で受託開発事業のエイチアイをIT・ソフトウェアサービスのミックウェアに譲渡

■中部電力<9502>、丸紅クリーンパワー子会社の敦賀グリーンパワーに50％出資 福井県敦賀市のバイオマス発電事業に参画

■確定拠出年金情報提供サービスなどの未来貯金、総額2億円の資金調達実施を発表

■通話コミュニティサービス「イェイ(Yay!)」運営のナナメウエ、総額5.5億円の資金調達を実施

■JKホールディングス<9896>、岩手県の坂田建材を買収 鉄鋼製品販売の協和から株式取得

■SCSK<9719>子会社のベリサーブ、モノアイテクノロジー(monoAI)のゲーム業界向けソフトウェア品質保証事業承継会社を買収

■GCA<2174>、TryfundsからスピンアウトしたグローバルM&Aオンラインプラットフォーム「BIZIT M&A」運営のBIZITを買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》