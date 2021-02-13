Twitter、ユーザー参加型のデマ対策機能を米国で試験導入

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記事提供元：スラド
Twitterは1月25日、公式ブログ上で「バードウォッチ（Birdwatch）」と呼ばれる仕組みを米国内でテストすると発表した。このBirdwatchは誤解を招く恐れのあるツイートに対し、別のユーザーが事実関係を補足するメモを追加できるようにするもの。追加されたメモの内容の正当性に関して、別のユーザーがファクトチェックするための仕組みも構築するという（Twitter公式ブログ、TwitterのBirdwatchについて、日経新聞、Forbes）。
追加されたメモはいきなりツイート上に表示されるのではなく、Birdwatchのウェブサイト上で閲覧できるようになる（現在は米国ユーザーのみ閲覧可能）。テスト中の機能の使い方や詳細については、Birdwatchガイドなどから知ることができる（Birdwatch Guide）。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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