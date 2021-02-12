関連記事
記事提供元：フィスコ
*14:39JST コプロ・ホールディングス---株式分割と配当予想の修正を発表
コプロ・ホールディングス<7059>は10日、株式分割及び定款の一部変更と株式分割に伴う配当予想の修正を発表した。
投資単位あたりの金額を引き下げ、株式の流動性の向上を図ることを目的として、2021年3月31日を基準日として、1株につき2株の割合をもって分割する。
今回の株式分割に伴い、2021年3月期の期末配当を55.00円から27.50円へ修正を行った。《NB》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- サイバネットシステム 20年12月期は増収・2ケタ増益、期末配当の増配を発表 2/12 14:36
- フェイスネットワーク 3Q経常利益103.2%増、GranDuoシリーズの企画開発及び販売を積極的に推進 2/12 14:27
- 飯野海運 初のグリーンファイナンスを実施、日比谷フォートタワー建設資金として総額85億円を調達 2/12 14:22
- 飯野海運 2021年3月末基準日の株主優待の商品内容を決定 2/12 14:13
- 飯野海運 2021年3月期通期連結業績予想修正（上方修正）と1株当たり期末配当予想修正（増配）を発表 2/12 14:09
広告
広告
広告