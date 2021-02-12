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コプロ・ホールディングス　株式分割と配当予想の修正を発表

2021年2月12日 14:39

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記事提供元：フィスコ


*14:39JST コプロ・ホールディングス---株式分割と配当予想の修正を発表
コプロ・ホールディングス<7059>は10日、株式分割及び定款の一部変更と株式分割に伴う配当予想の修正を発表した。

投資単位あたりの金額を引き下げ、株式の流動性の向上を図ることを目的として、2021年3月31日を基準日として、1株につき2株の割合をもって分割する。
今回の株式分割に伴い、2021年3月期の期末配当を55.00円から27.50円へ修正を行った。《NB》

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