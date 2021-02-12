PKSHA　昨年来高値、21年9月期第1四半期の営業利益2.4倍、駐車場機器ソリューションなど堅調／新興市場スナップショット

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昨年来高値。21年9月期第1四半期（20年10-12月）の営業利益を前年同期比141.5％増の2.59億円と発表している。Mobility & MaaS事業で駐車場機器ソリューションが堅調に推移したほか、Cloud Intelligence事業でオペレーションのソフトウエア化を進めるニーズが拡大したことから大幅増益となった。通期予想は前期比19.7％増の7.60億円で据え置いた。進捗率は34.1％となっている。《FA》