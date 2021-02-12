【株式市場】好決算株など強くTOPIXは高いが日経平均は一時145円安まで下押し前引けも軟調

◆日経平均は2万9479円36銭(83円57銭安)、TOPIXは1932.18ポイント(1.36ポイント高)、出来高概算(東証1部)は7億937万株

2月12日(金)前場の東京株式市場は、祝日中にNY株が最高値を連日更新し、米国で半導体不足対策が伝えられ、アドバンテスト<6857>(東1)などが高い。四半期決算と業績予想の増額を発表したリンナイ<5947>(東1)なども高い。ただ、日経平均は取引開始後の87円58銭高(2万9650円51銭)を境に値を消し、11時前に145円61銭安(2万9417円32銭)まで下押した。TOPIXは高いが日経平均は軟調。

きょう12日にファイザーの新型コロナワクチンが承認されるとあって日本航空<9201>(東1)やJR東日本<9020>(東1)が堅調続伸。資生堂<4911>(東1)は反発。ケイアイスター不動産<3465>(東1)は四半期大幅増益と業績・配当予想の大幅増額修正などで2日連続急伸。日本フェンオール<6870>(東2)は今期の2ケタ増益転換予想などが好感され急伸。MTG<7806>(東マ)は買い気配のままストップ高。フェローテックHD)<6890>(JQS)は業績・配当予想の大幅増額など好感され急伸。

東証1部の出来高概算は7億937万株、売買代金は1兆6292億円。1部上場2193銘柄のうち、値上がり銘柄数は1041銘柄、値下がり銘柄数も1041銘柄。

また、東証33業種別指数は15業種が値上がりし、金属製品、鉱業、証券/商品先物、その他製品、石油/石炭、輸送用機器、ゴム製品、銀行、鉄鋼、不動産、などが高い。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）

・【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）

・【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）

・【ＣＳＲ（企業の社会的責任）関連銘柄特集】イワキのＣＳＲは「小さな社会貢献活動」として地道に継続（2020/02/04）