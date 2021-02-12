

*08:25JST 2/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29562.93、+57.00）

・ナスダック総合指数は上昇（14025.77、+53.24）

・シカゴ日経225先物は上昇（29455、大阪比+35）

・1ドル104円70-80銭

・SOX指数は上昇（3180.84、+105.97）

・VIX指数は低下（21.25、-0.74）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・NYダウは下落（31430.70、-7.10）

・米原油先物は下落（58.24、-0.44）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・投信概況（1月）

・日本郵政<6178>など決算発表

・英GDP（10-12月）

・英鉱工業生産指数（12月）

・英貿易収支（12月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（12月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（2月）

・中国本土と香港、台湾、韓国、シンガポール、フィリピン、マレーシア、タイ、ベ

トナム、インドネシアは休場《ST》