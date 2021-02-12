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記事提供元：フィスコ
*08:25JST 2/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29562.93、+57.00）
・ナスダック総合指数は上昇（14025.77、+53.24）
・シカゴ日経225先物は上昇（29455、大阪比+35）
・1ドル104円70-80銭
・SOX指数は上昇（3180.84、+105.97）
・VIX指数は低下（21.25、-0.74）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・NYダウは下落（31430.70、-7.10）
・米原油先物は下落（58.24、-0.44）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・投信概況（1月）
・日本郵政<6178>など決算発表
・英GDP（10-12月）
・英鉱工業生産指数（12月）
・英貿易収支（12月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（12月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（2月）
・中国本土と香港、台湾、韓国、シンガポール、フィリピン、マレーシア、タイ、ベ
トナム、インドネシアは休場《ST》
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