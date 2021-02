「トムとジェリー カートゥーン・カーニバル」ラフォーレ原宿から全国へ

イベント「トムとジェリー カートゥーン・カーニバル」が、東京・ラフォーレミュージアム原宿で2021年3月12日(金)から3月28日(日)まで開催される。また、ラフォーレミュージアム原宿を皮切りに全国へと巡回する。

■イベント「トムとジェリー カートゥーン・カーニバル」

1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの2人組が発表した短編アニメーション作品「トムとジェリー」。ネコの"トム"とネズミの"ジェリー"が繰り広げるドタバタ劇は瞬く間に人気を博し、アカデミー賞に7回も輝く大ヒットシリーズとなった。2020年には誕生80周年を迎え、今も尚、世界中の人々を魅了し続けている。

そんな「トムとジェリー」の魅力を存分に楽しめるイベント「トムとジェリー カートゥーン・カーニバル」が、映画『トムとジェリー』が2021年3月に公開されることを記念して開催される。

■アニメーション作品やトリックアートを展示

イベントでは、トムとジェリーのアニメーション作品や、不思議な空間が魅力のトリックアート、徹底的に叩きのめされて変形してしまったキャラクター、ジェリーが大好きなチーズの世界を表現した空間を展示。全エリア撮影可能なので、記念写真をたくさん残すことができる。

また、各方面で活躍するアーティストとのコレボレーション作品やグッズコーナーも登場する。

■コラボレーションファッションアイテム発売も

さらに、ラフォーレ原宿では2021年3月12日(金)から4月4日(日)までの期間限定で、館内を"カーニバル"会場とする大型コラボレーション企画「トムとジェリー カートゥーン・カーニバル コレクション(Tom and Jerry CARTOON CARNIVAL COLLECTION) in LAFORET HARAJUKU」を実施。メゾン ド フルール(Maison de FLEUR)やジュエティ(jouetie)など、館内の約25ショップにて「トムとジェリー」をテーマにした過去最大規模のコラボレーション企画が行われ、オリジナルファッションアイテムを限定発売する予定だ。

【詳細】

イベント「トムとジェリー カートゥーン・カーニバル」

開催期間:2021年3月12日(金)~3月28日(日)※会期中無休

時間:11:00~20:00(最終日は17:00閉場/入場は閉場の30分前まで)※予定

会場:ラフォーレミュージアム原宿

住所:東京都渋谷区神宮前 1-11-6 ラフォーレ原宿 6F

入場料:一般 1,000 円(800円)他※()内は前売り料金/予定

前売り:ローソンで2月10日(水)~3月11日(木)販売予定

展示構成(予定):

・第1章 アニメーションの名作『トムとジェリー』

・第2章 カートゥーン・カーニバルへようこそ

・第3章 コテンパンにやられちゃったミュージアム

・第4章 大好物!ジェリーのチーズの世界

・第5章 トムジェリ大好きアーティストたちが作るコラボ作品

・第6章 新作映画『トムとジェリー』

【問い合わせ先】

松屋銀座

TEL:03-3567-1211(大代表)

■トムとジェリー カートゥーン・カーニバル コレクション in LAFORET HARAJUKU

開催期間:2021年3月12日(金)~4月4日(日)

参加店舗一覧※1月12日(火)時点:

5F:a. axes femme、ヘザー(Heather)、ローリーズファーム(LOWRYS FARM)、オリーブ デ オリーブ(OLIVE des OLIVE)、ワンアフターアナザー ナイスクラップ(one after another NICE CLAUP)、レイカズン(Ray Cassin)、Secret Honey

4.5F:マジェスティックレゴン(MAJESTIC LEGON)

4F:Ank Rouge、DOUBLE NAME、ジュエティ、merry jenny、RNA MEDIA

3.5F:Dot and Stripes CHILDWOMAN

2F: メゾン ド フルール、PIVOTDOOR、MILK MILK MILK!

B1F:ehka sopo、ハレ(HARE)、HEIHEI、THICC

B1.5F:Angelic Pretty、MIHO MATSUDA、NILE PERCH

TOM AND JERRY and all related characters and elements (c) &(TM) Turner Entertainment Co. (s21)

(c)2020 Warner Bros. All Rights Reserved.